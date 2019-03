Unesco veroordeelt 'racistische en antisemitische voorstellingen' op Aalst Carnaval

De VN-erfgoedorganisatie Unesco veroordeelt de veelbesproken praalwagen met Joodse karikaturen.

In een persbericht roept de organisatie de Belgische overheid op om te reageren. Aalst Carnaval is sinds 2010 erkend als als immaterieel cultureel erfgoed.

'De satirische geest van Aalst Carnaval en de vrijheid van meningsuiting kunnen niet dienen als een doek voor zulke manifestaties van haat', aldus Ernesto Ottone, assistent-directeur-generaal voor Cultuur bij Unesco. 'Deze onfatsoenlijke karikaturen gaan in tegen de waarden van respect en waardigheid belichaamd door Unesco, en zijn tegenstrijdig met de principes die het immateriële erfgoed van de mensheid onderbouwen.'

Bij de Unesco loopt momenteel een Amerikaanse petitie om Aalst Carnaval haar status als immaterieel erfgoed weg te halen.

Simon Wiesenthal Center

Het Simon Wiesenthal Center, een Joodse organisatie met hoofdzetel in de VS, vindt dat Aalst Carnaval de reputatie van België als gastland van de Europese instellingen bezoedelt. Dat staat in een open brief aan federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). De federale regering moet volgens directeur internationale relaties Shimon Samuels de Aalsterse carnavalsgroep publiek op de vingers tikken.

Het Simon Wiesenthal Center is een ngo die het wereldwijd opneemt voor de belangen van Joden. 'We walgen van de beelden van de parade tijdens het carnaval op 3 maart in Aalst', staat in de brief aan minister De Crem. 'Met stereotyperende en haatdragende beelden van Joden met zakken vol geld en haakneuzen die doen denken aan nazi-collaborerend België.'

Diamant

Samuel vindt dat de bewuste carnavalsgroep de Joodse gemeenschap voorstelt als 'manipulator' van 'stijgende prijzen' en begrijpt niet waarom Vismooil'n hun praalwagen 'sabbatjaar' heeft genoemd.