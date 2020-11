Unizo en Graydon bezorgd over laattijdige betalingen

Het aantal facturen dat laattijdig wordt betaald is in het derde kwartaal weer gestegen. En dat baart Unizo en Graydon zorgen. Het dreig een sneeuwbaleffect te veroorzaken.

Volgens de Graydon Betaalindex werd in het derde kwartaal van dit jaar amper 66,6 procent van de facturen op tijd betaald. 15,5 procent bleek zelfs meer dan 90 dagen na de vervaldatum nog niet voldaan te zijn. Niet dat de betaalhygiëne er vorig jaar beter uitzag, maar in het eerste kwartaal van dit jaar, net voor corona, was er toch een duidelijke verbetering op til, die door de crisis weer helemaal teniet is gedaan. En dat baart zorgen.