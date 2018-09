Unizo vraagt nieuwe belastingknip voor eenmanszaken

De regering-Michel heeft dan wel de bijdragen die de werkgevers op het loon van hun werknemers voor de sociale zekerheid betalen en de vennootschapsbelasting verlaagd, toch is Unizo vragende partij voor een nieuwe lastenverlaging. ‘We zijn heel tevreden over de hervorming van de vennootschapsbelasting’, zegt Van Assche. ‘Maar de helft van de ondernemers heeft daar niets aan.’

Ondernemersaftrek in personenbelasting

Unizo stelt een ondernemersaftrek van 20 procent voor. Wie onderneemt maar geen vennootschap heeft, zou dan een korting van 20 procent op zijn belastingfactuur krijgen. Volgens de werkgeversorganisatie kost die vrijstelling, die bijvoorbeeld in Nederland bestaat, enkele honderden miljoenen euro’s. ‘Er zullen wat terugverdieneffecten zijn, maar een belastingverlaging kost geld. Ze is evenwel nodig om zuurstof te geven aan starters en kleine ondernemers zodat ze hun bedrijf solide kunnen maken.’

Inperking werkloosheidsuitkeringen

In de volgende legislatuur moeten we verder gaan, meent Unizo. De werkgeversorganisatie pleit onder meer voor het inperken van de werkloosheidsuitkeringen en een hervorming van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Nu staat die in voor zowel het begeleiden van werkzoekenden naar werk, het geven van opleidingen als het sanctioneren van wie niet hard genoeg zijn best doet om werk te vinden.