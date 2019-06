Uplace eist garanties voor het meedoet aan nieuw project

Het bedrijf Uplace stapt niet zomaar mee in het voorgestelde plan van architect Alexander D'Hooghe om het 'zombieproject' in de Brusselse Noordrand te reanimeren.

De toparchitect Alexander D'Hooghe presenteerde vandaag zijn langverwachte plan om het 'zombieproject' Uplace tot leven te wekken. Het bedrijf van Club Brugge-eigenaar Bart Verhaeghe probeert al 13 jaar een nieuw vastgoed- en winkelcomplex van de grond te krijgen op 5 hectare industriële woestijn in het hart van de Kanaalzone bij Vilvoorde en Machelen.

De plannen van Uplace werden keer op keer gekelderd door de rechter, met als gevolg dat de ontwikkeling van liefst 245 hectare braakliggend oud industriegebied in de regio on hold staat. Alexander D'Hooghe, die ook het Antwerpse Oosterweel-dossier na 20 jaar vlot kon trekken, is aan boord gehaald om een oplossing te zoeken.

Reconversie

'We zijn blij dat Alexander D'Hooghe met een allesomvattende en inspirerende visie op het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen komt. Dat verdient een grondige studie', stelt Uplace CEO Jan Van Lancker in een eerste officiële reactie. 'Maar we zeggen ook duidelijk dat er voorwaarden zijn voor we hier in meestappen.'

Zolang de zes historische tegenstanders geen duidelijke garanties geven dat ze aan boord zijn en zich niet meer juridisch zullen verzetten, doen we niet mee. Wij wachten af tot het draagvlak er is. Jan Van Lancker CEO Uplace

Van Lancker verwijst naar de zes historische tegenstanders die zich bij de rechter verzetten tegen de plannen voor Uplace. Dat was in zijn oorsprong een groot shoppingcomplex. De zes opposanten zijn de milieuverenigingen BBL en Bral, de zelfstandigenorganisatie Unizo en de stadsbesturen van Leuven, Vilvoorde en Machelen.

Van Lancker: 'Zolang die zes historische opposanten geen duidelijke garanties geven dat ze aan boord zijn en zich niet juridisch zullen verzetten, doen we niet mee. Wij wachten af tot het draagvlak er is.'

90 miljoen euro

Uplace stopte intussen 90 miljoen euro in de site voor de sanering van de vervuilde gronden en andere investeringen. Het bedrijf wil niet nog meer geld uitgeven en aan een project beginnen zolang onduidelijk is of er opnieuw juridische blokkades dreigen. 'Het eindpunt is dat wij een nieuwe milieu- en bouwvergunning zullen moeten aanvragen. Dat kost 5 miljoen euro.'

