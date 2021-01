VBO: 'Derde van Belgische bedrijven in problemen'

Het aantal bedrijven in ademnood is tijdens de tweede coronagolf aanzienlijk toegenomen. In september flirtte een kwart met het faillissement, nu al een derde. 'De situatie is ernstig.'

30 procent van de Belgische bedrijven zit in een penibele situatie en heeft dringend nood aan solvabiliteitsmaatregelen om een faillissement te kunnen afwenden. Dat blijkt uit een studie van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de data-analist Graydon.

Dat 5 procentpunten meer dan in de periode voor de tweede coronagolf. De studie schat dat zo'n 75 miljard euro geïnjecteerd moet worden in die bedrijven. 'Toen ik de cijfers onder ogen kreeg, moest ik even gaan zitten. De situatie is ernstig', zegt Pieter Timmermans, de CEO van het VBO.

Creatieve destructie

Voor een groot deel van de bedrijven zijn de moeilijkheden te wijten aan de coronacrisis. Vier vijfde van de ondernemingen in ademnood - een groep van liefst 100.000 bedrijven - waren voor de crisis gezond. Het grootste faillissementsrisico situeert zich in de horeca (42,6% in moeilijkheden) en in de vrijetijds- en dienstensector (32%).

In normale tijden zou de overheid die bedrijven vanuit het idee van creatieve destructie geen extra steun moeten toeschuiven: inefficiënte bedrijven ruimen plaats voor jonge innoverende ondernemingen. Dat is volgens het VBO nu niet aan de orde omdat de groep die kopje-onder dreigt te gaan zo omvangrijk is.

'In een normaal conjunctuurverloop zit 5 à 6 procent van de ondernemingen in moeilijkheden. Nu is dat 30 procent. Als je die allemaal failliet laat gaan, krijg je ongekende sneeuwbaleffecten op heel de economie', zegt Eric Van Den Broele van Graydon.

Moratorium

Het afgelopen jaar gingen toch 30 procent minder bedrijven failliet. 'Maar we mogen absoluut niet het gevoel krijgen dat het allemaal niet zo erg is. Door het moratorium op faillissementen zit de economie onder een stolp', zegt Timmermans.

Door dat moratorium konden veel bedrijven het faillissement uitstellen. 'Voor 2021 gaan we opnieuw naar de gebruikelijke 10.000 faillissementen per jaar. Maar als er geen extra maatregelen volgen, komt daar gespreid over de komende twee, drie jaar nog een tsunami van 50.000 faillissementen bovenop,' zegt Van Den Broele. Dat komt overeen met een verlies van 100.000 à 120.000 jobs.

Succesvolle steunmaatregelen

Mochten de federale en de regionale regeringen geen maatregelen hebben genomen, dan zou volgens de werkgeversorganisatie bijna de helft van de ondernemingen financiële moeilijkheden hebben, tegenover een derde nu. 'De liquiditeitsondersteunende regeringsmaatregelen hebben goed gewerkt op korte termijn. Maar nu is er nood aan een solvabiliteitsplan', zegt Timmermans.

Het VBO vraagt de regering het spaar- en risicokapitaal te mobiliseren via stimuli zoals een nieuwe versie van de wet Cooreman-De Clercq.