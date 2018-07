VBO en Unizo voor CO2-taks, Voka spreekt zich niet uit

Het VBO en Unizo steunen het voorstel van federaal minister van Energie en Klimaat Christine Marghem om een CO2-taks in te voeren, op voorwaarde dat andere belastingen dan dalen. Voka spreekt zich niet uit.

De steun groeit bij de Belgische werkgevers om een nieuwe taxshift door te voeren waarbij milieuvervuilend gedrag zwaarder belast wordt. Een voorstel van federaal minister van Energie en Klimaat Christine Marghem om een CO2-taks van 32 euro per gezin in te voeren, krijgt bijval.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen liet vrijdag al weten dat ze de CO2-taks kan steunen, als aan een paar voorwaarden is voldaan. Zo mogen Belgische bedrijven het niet moeilijker krijgen om te concurreren met buitenlandse ondernemingen en moet de opbrengst van de taks ook in energie worden geïnvesteerd.

Een andere voorwaarde is dat bedrijven en gezinnen de kans moeten hebben om de belasting te ontwijken door zich milieuvriendelijker te gedragen.

Voormalig VBO-voorzitter Thomas Leysen, tevens voorzitter van de krantengroep Corelio, herhaalt dinsdag in De Standaard dat er volgens hem een 'breed draagvlak' bestaat voor de taks, ook in de bedrijfswereld.

De Vlaamse werkgeversfederatie Voka spreekt zich niet uit over een CO2-taks.

Unizo gaat dan wel weer een eind mee met het voorstel voor een CO2-taks, al koppelt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche er stevige voorwaarden aan. 'We willen een tax shift en geen tax lift. Het mag niet gaan om een verdoken belastingverhoging', zegt hij aan De Tijd. 'En wil zijn gedrag verandert en minder CO2 uitstoot, moet beloond worden via lagere belastingen.'

Van Assche merkt op dat de overheid daarom een grote rol zal spelen om een CO2-taks te doen werken. Want zij zal er voor moeten zorgen dat er een alternatief voor handen is in de vorm van CO2-arme elektriciteit, die bovendien betaalbaar is en waarvan de bevoorrading zeker is. De sluiting van de kerncentrales zal dat bemoeilijken, zegt hij.

Van Assche noemt de discussie over de kerncentrales 'een frustrerend debat' omdat de principiële beslissing vijftien jaar geleden al is genomen maar we nog altijd discussiëren op welke manier we kernenergie dan gaan compenseren.

Voor Unizo is het ook belangrijk dat er overgangsmaatregelen komen voor KMO's en dat een CO2-taks er niet komt om ideologische redenen. Als de wetenschap het toelaat om fossiele brandstoffen te gebruiken op een manier die minder CO2-uitstoot, dan moet die technologie omarmd worden, zegt hij.

Van Assche denkt niet dat de CO2-taks er nog deze legislatuur komt, maar hij noemt het debat noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Volgens Thomas Leysen moet het wel mogelijk zijn deze legislatuur nog iets te doen.

De Europese Commissie probeert al jaren een CO2-taks op de agenda te zetten. Het rapport dat minister Christine Marghem bestelde, diende om te bekijken wat de impact van zo'n taks op Belgische gezinnen zou zijn. De industrie betaalt al CO2-taksen door te betalen voor uitstootrechten.