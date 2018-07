VBO-topman Pieter Timmermans wordt baron

Pieter Timmermans, die sinds 2012 de topman van het VBO is, mag zich voortaan baron noemen. Koning Filip geeft hem die titel voor zijn uitzonderlijke diensten voor het land, vernam De Tijd. De toekenning van de adellijke titels vindt traditioneel plaats op zaterdag 21 juli, de nationale feestdag.

De 54- jarige Timmermans is een van de bekendste gezichten van het sociaal overleg tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Na als adviseur voor de toenmalige minister van Begroting Herman Van Rompuy (CD&V) gewerkt te hebben, werd hij in 1998 directeur-generaal van het VBO, de grootste werkgeverskoepel van het land.

Door die functie zetelt hij sinds dat jaar in de Groep van Tien, het overlegcomité van de kopstukken van de vakbonden en de werkgevers. In 2012 volgde hij Rudi Thomaes op als topman.

Naast Timmermans krijgen nog zes andere mensen de titel van baron of barones, onder wie de pedagoge Ingrid De Jonghe en Jean-Pierre Schenkelaars , arts en voormalig voorzitter van de Damiaanactie. Jean-Claude Vanden Eynden , oud-winnaar en oud-jurylid van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano, wordt tot ridder geslagen.

Naast de adellijke titels werden ook een reeks eretekens toegekend. Luc Cortebeeck, de voormalige voorzitter van de christelijke vakbond ACV en de huidige voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie, wordt Grootofficier in de Kroonorde. Cortebeeck zat jarenlang met Timmermans in de Groep van Tien. Of hoe zelfs hier wordt gestreefd naar een evenwicht tussen vakbonden en werkgevers.