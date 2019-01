VN-migratie-expert: 'Enorme vraag om migratie naar Europa maakt systeem fraudegevoelig'

‘Als overheid moet je transparant zijn en betrouwbare partners gebruiken’, wikt Vincent Cochetel, speciaal gezant voor het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR, het schandaal rond humanitaire visa dat deze week losbrak in ons land.

‘De focus ligt terecht op de meest kwetsbaren. Maar er valt wat te zeggen voor het argument dat ook dat criterium onrechtvaardig is. Waarom geen loterijsysteem? Nu is geen kwart van de migranten die via Griekenland binnenkomen vrouw, in Italië en Spanje is dat 10 procent. Eerlijk kun je dat niet noemen.’

Vincent Cochetel bevestigt meteen zijn reputatie van ‘ne speciale’ die geen blad voor de mond neemt. De Fransman was donderdag in Brussel voor een congres van het federale migratiecentrum Myria. Cochetel houdt zich voor het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR bezig met de migratiestromen van over de Middellandse Zee, routes waar hevig strijd gevoerd wordt tegen de smokkelmaffia en gewapende milities. De man is ervaringsdeskundige. Hij werd 20 jaar geleden op UNHCR-missie gekidnapt en een jaar gegijzeld in Tsjetsjenië.

De Belgische politiek staat in rep en roer over gesjoemel met vluchtelingenvisa. Heeft de minister gelijk dat ze enkel nog met organisaties zoals de uwe wil werken?

Vincent Cochetel: ‘Ik kan alleen zeggen dat het belangrijk is als overheid transparant te zijn, en criteria en betrouwbare partners te gebruiken als je met dit soort humanitaire luchtbruggen werkt. Je maakt altijd een kleine groep mensen gelukkig en een grote groep ongelukkig, waardoor het cruciaal is duidelijkheid te brengen. Wij kunnen het wel niet maken exclusief een groep christenen uit een vluchtelingenkamp te hervestigen, zoals België en andere landen op eigen initiatief doen. Religie kan maar één element zijn in het selectieproces. Daarnaast moeten we erg waakzaam zijn voor fraude, omdat de vraag veel groter is dan het aanbod om naar Europa te komen. Mensen zijn bereid veel te betalen voor een toegangsticket, en ook smokkelaars zijn tuk op consulaire en humanitaire visa op ambassades.’

De instroom van illegale migranten naar Europa is stilgevallen, maar de politieke crisis rond migratie is groter dan ooit. Hoe verklaart u die paradox?

Cochetel: ‘De antimigratiekoorts heeft te maken met de Europese landen die er amper in slagen uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen te repatriëren. Maar een op de drie afgewezen asielzoekers keert terug. Het gevolg is een groeiende spookbevolking die in ondergrondse circuits overleeft. Het maakt ze een doelwit voor uitbuiting en criminaliteit. Dat leidt tot verwarring onder de bevolking. Die weet niet langer het onderscheid te maken tussen vluchtelingen, hooggeschoolde economische migranten, asielzoekers of illegalen. Dat slaat de bodem weg onder het draagvlak voor migratie.’

Europese regeringen klagen dat Afrikaanse landen hun mensen niet terug nemen.

Cochetel: ‘Het is niet slim dat lidstaten hun eigen deals proberen te sluiten, met veel cash als smeermiddel. Zo worden ze uit elkaar gespeeld, ook omdat kleinere landen niet de economische of politieke hefbomen hebben om voldoende druk te zetten. Europa moet dat samen doen en moet landen die het fair spelen, belonen met soepeler visaregels voor studenten, werk en migranten. Minder illegaal, en meer legaal via economische en hervestigingsprogramma’s en gezinshereniging. Ik vind het niet slim dat Europese landen het mes zetten in de regels voor familiereünie. Minder single mannen is betere integratie. Het mes snijdt langs twee kanten.’

De Europese leiders sloten vorige zomer een deal over beter migratiemanagement. Daar is weinig van vernomen, terwijl in de Griekse opvangcentra de situatie een drama is.

Cochetel: ‘Alles valt terug te voeren op de ellendig lange asielprocedure. Ik snap niet waarom het zo lang moet duren voor je een vluchteling - een albino die in West-Afrika zwaar gediscrimineerd wordt - kunt scheiden van een jonge Gambiaan die in Europa profvoetballer wil worden. Dat duurt nu jaren, terwijl dat kan in weken of zelfs minder.’

Is het onderscheid tussen vluchteling en economisch migrant zo simpel te maken?

Cochetel: ‘Er zijn gevallen in de grijze zone en je moet voldoende safety-checks inbouwen. Eén fout kan bij asiel levens kosten. Maar in mijn ervaring is de triage makkelijker dan sommigen willen doen geloven. De Gambiaan in mijn voorbeeld hoort niet thuis in de asielprocedure, die hij jarenlang kan rekken via beroep, om uiteindelijk in handen te vallen van een maffiabende die hem op straat in Italië goedkope handtassen laat verkopen aan toeristen.’

De kritiek luidt dat de conventie van Genève, de pijler van het vluchtelingenrecht, niet meer aangepast is aan de tijd.

Cochetel: ‘De conventie is het probleem niet. Ze is nog altijd de juiste leidraad om iemand als vluchteling te catalogeren. Alleen gebruiken te veel mensen onterecht het asielsysteem omdat er te weinig alternatieve migratiekanalen zijn naar Europa, zoals selectieve economische migratie. Het concept vluchteling moeten we zuiver houden - mensen die uit oorlogsgebied komen, behoren tot een groep die vervolgd wordt, of individueel in levensgevaar zijn. Ik doe niet mee aan ‘klimaatvluchteling’, zoals iemand die op de vlucht slaat voor een conflict tussen stammen over de toegang tot water. Ook migranten die onderweg naar Europa in Libië gemarteld zijn, halen daar geen recht op een vluchtelingenstatus in Europa uit. Ik vind evenmin dat sommigen in illegaal verblijf niet naar Soedan of Darfoer terugkunnen.’

Uw organisatie krijgt kritiek dat ze te diplomatisch is over de toestand van migranten in Libië. Maakt dat u niet medeplichtig aan de humanitaire horror daar?