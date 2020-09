VRT-topman: 'Klopt niet dat bestuurders niet op de hoogte waren van Streamz-deal'

VRT-topman Frederik Delaplace weerlegt in een weekendinterview dat het bestuur van de openbare omroep niet op de hoogte was van de deal die hij sloot met het streamingplatform Streamz.

Frederik Delaplace is nog geen vijftig dagen CEO van de openbare omroep of daar is al het eerste politieke brandje om te blussen.

Binnen de politiek samengestelde raad van bestuur is er heibel over de licentiedeal die de kersverse CEO sloot met Streamz, het streamingplatform van de commerciële spelers Telenet (Vier) en DPG Media (VTM) dat deze week van start ging. De VRT levert 1.500 afleveringen van VRT-titels zoals FC De Kampioenen en Het Eiland, zoals het dat ook al deed aan het betaalpakket Play van Telenet.

De raad van bestuur was niet op de hoogte van de deal met Streamz. Dirk Sterckx VRT-bestuurder (Open VLD)

Dirk Sterckx, die Open VLD vertegenwoordigt in het bestuur, stelt dat 'de raad vooraf de medewerking aan Streamz had moeten goedkeuren. Wat niet gebeurd is. De raad was zelfs niet op de hoogte.' Dat blijkt uit een e-mail van Sterckx begin deze maand naar voorzitter Luc Van den Brande (CD&V) die De Standaard kon inkijken. Ook Vlaams Belang en Groen vinden dat de raad van bestuur vooraf geconsulteerd had moeten worden.

Dat klopt niet, maar veel ga ik daar niet over zeggen. Frederik Delaplace CEO van de VRT

CEO Delaplace weerlegt in een weekendinterview met De Tijd - dat morgen verschijnt - dat de raad van bestuur niet op de hoogte was dat de VRT in zee ging met Streamz. ‘Dat klopt niet, maar veel ga ik daar niet over zeggen. Het is een goede zaak dat de VRT deelneemt aan Streamz en de deal kwam pas 24 uur voor de persconferentie rond. De communicatie had daardoor misschien beter gekund. Ik zal de beslissing maandag aan de raad van bestuur toelichten. Deze discussie ga ik niet in de krant voeren.’

Wordt dus maandag vervolgd. Dan zitten de bestuurders bijeen.

Strategische of licentiedeal?