VS en Europa verlaten door taliban heroverd Afghanistan in chaos...

In Kaboel evacueren de VS en Europese landen in grote chaos hun onderdanen, nadat Afghanistan na twintig jaar strijd terug in handen van de taliban is gevallen.

In Afghanistan is maandag een abrupt einde gekomen aan een tijdperk van twintig jaar, waarbij de Verenigde Staten het land probeerden uit de greep te houden van de taliban. Zij weigerden namelijk twintig jaar geleden Osama Bin Laden uit te leveren, het brein achter de aanslagen van 11 september 2001.

Twintig jaar later is er, op het vangen en doden van Bin Laden na, voor de Verenigde Staten weinig reden om tevreden terug te blikken op het conflict. Dat de taliban, met wie de Afghaanse regering in Doha vredesgesprekken voert, terug het land in haar greep zou krijgen, was verwacht. Maar de snelheid en kracht waarmee het gebeurde, heeft de voorbije dagen velen verrast.

Witte vlaggen

Dat komt omdat de taliban de voorbije weken en maanden met veel lokale leiders in het land niet-aanvalspacten hebben gesloten, waardoor ze vaak zonder grote weerstand konden oprukken. 'We zijn deze voormiddag wakker geworden met overal in de stad de witte vlaggen van de taliban', zegt Ahmad Wali, een inwoner van Jalalabad. 'Ze zijn in de stad. Ze zijn binnen geraakt zonder te vechten.'

Zondag bereikten de taliban de hoofdstad Kaboel, waarop president Ashraf Ghani vluchtte, zijn presidentieel paleis werd bezet en de taliban de oorlog officieel voorbij verklaarden. Ghani zegt dat hij wegging om een bloedbad te voorkomen. Het verkeer in de hoofdstad liep vast omdat veel Afghangen probeerden te vluchten. 'Ze hebben gewonnen', zei Ghani maandag op Facebook.

De belangrijkste lokale militaire macht - de Verenigde Staten - evacueerde zondagnacht haar ambassadepersoneel naar de internationale luchthaven van Kaboel, waar alle commerciële vluchten zijn opgeschort. Die luchthaven is omsingeld door de taliban, maar het Amerikaans leger heeft er de luchtverkeersleiding overgenomen en bewaakt er een veiligheidsperimeter.

Dat laatste kon maandag niet verhinderen dat honderden vluchtende Afghanen de tarmac bestormden, waarbij geweerschoten vielen en in het tumult volgens Reuters vijf doden vielen. De Amerikanen houden de landingsbanen vrij door er met Apache-helicopters over te cirkelen.

Ook Europese landen hebben maandag een evacuatie opgezet. Een vliegtuig met militairen van de Britse Royal Air Force landde 's ochtends al. Een Airbus van de Duitse Bundeswehr is maandagochtend vertrokken vanuit de luchtmachtbasis in het Nedersaksische Wunstorf. Het Franse leger zet maandagavond een eerste evacuatievlucht op vanuit een militaire basis op de Verenigde Arabische Emiraten. Ook Nederland plant evacuatievluchten. In ons land houdt Defensie zich klaar voor eventuele vluchten.

België vanuit Islamabad

België heeft geen militairen of ambassadepersoneel in Afghanistan. De militaire missie, de langste ooit voor Defensie, is twee maanden geleden afgerond. Belgische militairen leidden er vooral Afghaanse soldaten op, bewaakten de luchthaven en boden via F16's luchtsteun aan grondtroepen van de Navo. Het diplomatieke werk gebeurt vanuit de Belgische ambassade in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Naar schatting bevinden er zich nog hoogstens 45 Belgen in Afghanistan, vaak mensen met een dubbele nationaliteit.

Het meest directe gevolg van de val van Kaboel is dat België op dit moment geen afgewezen asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi wilde die optie vorige week nog openhouden, wat hem op kritiek kwam te staan van Ecolo en de PS. Maandag zei hij dat de situatie te 'verschrikkelijk' is en volgens hem in iedere individuele asielbeslissing gedwongen terugkeer naar Afghanistan zal geweigerd worden.

Rusland en China

De grote vraag wordt nu of de taliban van Afghanistan - een land dat niet aan zee ligt en daardoor moeilijker binnen te vallen is - opnieuw een land maken waar islamitische terreurgroepen zoals Al Qaeda kunnen floreren. De Russische regering zei maandag dat ze via haar ambassade in Kabul in contact staat met de taliban en dat ze in de taliban geen 'dreiging voor Centraal-Azië ziet'. China zegt 'vriendelijke relaties' te willen aanknopen.

Een woordvoerder van de taliban zegt op Twitter dat de talibanstrijders onder strikte orders staan om geen burgers te doden. Wel gaan ze volgens ooggetuigen in Kaboel van deur tot deur om wapens op te halen, die volgens hen 'nu niet meer nodig zijn'. Afghanen vrezen een terugkeer naar het oude talibanregime, waarbij vrouwen niet mochten werken, zingen verboden was en overspel bestraft kon worden met steniging.

VN-Veiligheidsraad