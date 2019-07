VS vragen Belgische defensie om schepen in Straat van Hormuz

De VS vragen de Belgische defensie deel te nemen aan een maritieme veiligheidsmissie in de Straat van Hormuz, bij Iran. Dat schrijft De Morgen. N-VA-Kamerlid en voorzitter van de commissie Defensie Peter Buysrogge bevestigt het nieuws.

Volgens Buysrogge is het aan het parlement om in overleg met defensieminister Didier Reynders (MR) een beslissing te nemen nadat het leger de vraag heeft bestudeerd.

De Verenigde Staten willen een internationale coalitie op poten zetten om de vrijheid van scheepvaart in de Golfregio te garanderen. Zowat een derde van de ruwe olie die over zee vervoerd wordt, passeert door het gebied. De laatste weken is de regio - en dan vooral de strategisch belangrijke Straat van Hormuz - het toneel van internationale spanningen met de VS, Iran en Groot-Brittannië in een hoofdrol.

De Amerikanen hebben ook België gevraagd schepen naar de Straat van Hormuz te sturen, schrijft De Morgen dinsdag. Peter Buysrogge, N-VA-Kamerlid en voorzitter van de commissie Defensie in het parlement, bevestigt dat aan Belga. Reynders heeft hem dat laten weten, klinkt het. 'De vraag is via diplomatieke weg gesteld op 19 juli. De laatste zitting van de commissie Defensie dateert van 20 juli, maar ik ga ervan uit dat de minister daar toen nog geen weet van had.'

Parlement

Volgens Buysrogge is een regering in lopende zaken niet bevoegd om dergelijke beslissingen te nemen, en moet het parlement de vraag al dan niet goedkeuren. 'De defensiestaf onderzoekt nu of het militair-technisch mogelijk is, daarna moet het parlement in overleg met de minister beslissen of het politiek opportuun is', zegt Buysrogge. Volgens hem komt de kwestie 'tot nader order' na het parlementair reces op de eerstkomende zitting van de commissie, in september, aan bod.