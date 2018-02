VS zoekt ruzie, maar niet met België

De VS is van plan problemen te maken rond internationale handel met Duitsland en China, maar niet met België. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin donderdag in Washington aan federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

‘Sommigen vrezen dat de VS een onbezonnen economisch beleid hebben ingezet, dat ook België kan schaden. Maar het loopt zo’n vaart niet’. Dat zegt federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) nadat hij in Washington zijn ambtsgenoot Steven Mnuchin, mensen van de Federal Reserve en de legendarische voormalige voorzitter van de Fed, Alan Greenspan, ontmoette.

Een eerste reden voor dat voorzichtig optimisme ligt in de handelsrelaties. Mnuchin maakte aan Van Overtveldt duidelijk dat de VS een probleem heeft met landen waarmee het grote handelsonevenwichten heeft, of die op een onfaire manier aan handel doen.

De Amerikaanse markt is open voor Chinese export, maar de Chinese markt is niet open voor Amerikaanse export, zei Mnuchin. En dat moet veranderen. Dat ook Duitsland al jaren veel meer uitvoert naar de VS dan uit Amerika importeert, noemde Mnuchin een situatie die ‘niet kan’.

'Out of focus'

Maar België staat niet op dat lijstje van handelspartners waarmee de VS dit jaar ruzie zoekt. Mnuchin maakte duidelijk dat qua handel België ‘out of focus’ is voor de VS en zich dus niet geviseerd moet voelen. De VS is de belangrijkste investeerder in ons land, terwijl België de op elf na grootste investeerder in de VS is.

'De Fed blijkt zeer attent voor wat er gebeurt en is zeer goed voorbereid om op een doordachte, voorzichtige manier in te grijpen' Johan Van Overtveldt Minister van Financiën (N-VA)

De twee ministers van Financiën bespraken ook de Amerikaanse hervorming van de vennootschapsbelasting. Die heeft gevolgen voor ons land omdat de VS de winst zal belasten die Amerikaanse ondernemingen bij buitenlandse dochterbedrijven hebben staan. De Europese Commissie en de regeringen van Duitsland, Frankrijk, het VK, Italië en Spanje stuurden Mnuchin daarover al een ongeruste brief.

Mnuchin antwoordde Van Overtveldt dat het principe voor hem duidelijk is: Amerikaanse winst moet in de VS worden belast en Belgische winst in de België. Voor concretere afspraken is het echter nog te vroeg omdat de Amerikaanse overheid nog moet beslissen over cruciale details in de vennootschapswetgeving.

Gerustgesteld

Voorts zei Van Overtveldt gerustgesteld te zijn dat de Amerikaanse economie – die ook voor ons land belangrijk is – niet onbezonnen wordt geleid. Die indruk ontstaat nochtans omdat de Amerikaanse regering een belastingverlaging doorvoert in volle hoogconjunctuur en nu ook via milardeninvesteringen in infrastructuur de economie nog harder vooruit wil stuwen.

Waarom dan toch die geruststelling? ‘Omdat de Fed zeer attent blijkt voor wat gebeurt en zeer goed voorbereid blijkt om op een doordachte, voorzichtige manier in te grijpen,’ zegt Van Overtveldt. Voorts maakte Mnuchin duidelijk dat de VS er sinds kort een economische troef bij heeft: danzkij schaliegas is het niet meer afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten, waardoor het niet langer economisch kwetsbaar is voor oorlog in die regio.

Mnuchin maakte ook duidelijk dat de belastingverlaging in de VS nodig is om de economie op een pad te brengen naar drie procent groei per jaar. De investeringen in infrastructuur zullen de economie bovendien niet oververhitten, maakte hij duidelijk, omdat het nog even zal duren voor die investeringen kunnen starten.