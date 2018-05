VUB-lezing Francken verloopt zonder problemen

Veertig

De protestactie kende met een veertigtal betogers een magere opkomst tegenover vorig jaar. Toen waren honderden linkse demonstranten de toegang tot de Aula blokkeerden en kon Francken geen toespraak geven. Pauwels betreurde toen de actie en hoopte dat Francken zou terugkeren. 'Een universiteit is de plaats waar zonder vooroordelen moet worden gedacht, waar vrijuit kan worden gesproken en waar ruimte is voor woord en tegenwoord,' zei ze daarover in een opiniestuk.

Dat gebeurde deze keer niet, maar de universiteit had toch haar voorzorgen genomen met extra veiligheidspersoneel en politiehonden. 'Dat zijn spijtige maatregelen, want ze passen niet bij een universiteit. Maar we mogen niemand in gevaar brengen,’ zegt Pauwels.