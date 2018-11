Vakbond ACLVB gaat fiscaal advies geven

'Uiteraard blijft onze corebusiness de collectieve belangenbehartiging en de juridische bijstand in arbeidsgeschillen', zegt voorzitter Mario Coppens. 'Daarnaast gaan wij nu aanzienlijk meer inzetten op individueel advies bij zaken die belangrijk zijn in het leven naast het werk.'

Is advies om minder belastingen of successierechten te betalen niet in strijd met het streven van de vakbond naar een sterkere overheid? Coppens vindt van niet. 'We gaan ook niemand adviseren om met zijn geld naar de Kaaimaneilanden te trekken, hé. Als de overheid legale manieren voorziet om minder belastingen te betalen, mogen de mensen daarvan op de hoogte gebracht worden.'