Vakbonden betogen voor sterkere sociale zekerheid

Op het Victor Hortaplein, vlak bij het station Brussel-Zuid, hebben de christelijke, socialistische en liberale vakbond maandag betoogd. Ook elders in het land vonden acties plaats. De bonden vragen van de werkgevers groen licht om het federaal geld van de welvaartsenveloppe te gebruiken voor hogere uitkeringen en vragen van de onderhandelaars over een federale regering in het Egmontpaleis dat ze de sociale zekerheid de komende jaren steviger maken.

De vakbonden vragen die uitgaven minstens gedeeltelijk te financieren met een belasting op de grote vermogens. Ook al zijn de christelijke, socialistische en liberale vakbond gelieerd met de aanstaande regeringspartijen CD&V, PS, sp.a, Open VLD en MR, toch komt die vermogensbelasting er wellicht niet. Wel is er aan de onderhandelingstafel nog discussie over hoe 'de sterkste schouders de zwaarste lasten' kunnen dragen.

Betonnen fundering

'De sociale zekerheid beschermt ons allemaal en we moeten nu de toekomst ervan garanderen. Sommige politici zien het als een kostenpost en een last, maar het is veel meer dan dat. Het is een stabilisator in de economie', zegt Michael Dufrane van ACLVB. 'De relancemaatregelen hebben een goede basis nodig. Een betonnen fundering en dat is de sociale zekerheid. Helaas wordt die ondermijnd door besparingsmaatregelen.'