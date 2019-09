Vakbonden bezorgd om gat in sociale zekerheid

De drie vakbonden trekken aan de alarmbel over de ontsporende sociale zekerheid. Volgend jaar loopt het tekort op tot 3,5 miljard euro. De oplossing? Een belasting van de inkomsten uit kapitaal.

Miranda Ulens (ABVV), Marc Leemans (ACV) en Mario Coppens (ACLVB) uiten hun bezorgdheid in een opiniestuk in De Standaard. Het tekort in de sociale zekerheid loopt volgend jaar op tot 3,5 miljard euro en als er niets verandert tot ruim 6 miljard euro op het einde van de regeerperiode in 2024.

De bonden vrezen dat de volgende regering gaat snoeien in de uitkeringen, pensioenen en de gezondheidszorg om dat gat te dichten. 'We willen dat vermijden door te focussen op de inkomsten en niet op de uitgaven van de sociale zekerheid', stellen de bonden. 'Want de mensen mogen de rekening niet gepresenteerd krijgen.'

Om het gat dicht te rijden, kijken de bonden in de richting van een nieuwe bijdrage, die ook de kapitaalinkomsten aanspreekt. 'De opbrengst daarvan moet rechtstreeks naar de sociale zekerheid gaan.'