Vakbonden blazen overleg over hogere uitkeringen op

De vakbonden hebben het overleg over de verhoging van de uitkeringen stopgezet.

De regering-De Croo had de sociale partners gevraagd voor 15 november een advies uit te brengen over de verdeling van de zogenaamde welvaartsenveloppe. Dat is het budget dat de overheid ter beschikking stelt voor het verhogen van de uitkeringen en de pensioenen boven op de index.

De werkgeversorganisaties koppelen de welvaartsenveloppe zoals traditie is geworden aan het loonoverleg, dat pas in januari begint. De bonden vinden dat niet kunnen. ‘Met corona op de achtergrond is het onverantwoord te wachten met de verhoging van de uitkeringen’, klinkt het bij het ACV.

In de Nationale Arbeidsraad (NAR) stonden nog twee vergaderingen gepland over de verdeling van de welvaartsenveloppe, maar de vakbonden zeggen die af. Door het uitblijven van een akkoord komt de regering-De Croo aan zet. Die kan bemiddelen tussen de sociale partners of de welvaartsenveloppe zelf verdelen.