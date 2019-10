Vakbonden en werkgevers beloven hoger minimumloon

De vakbonden en de werkgeversorganisaties willen de minimumlonen in ons land met 3,5 procent laten stijgen. De werkgevers vragen de regering wel compensatie voor de stijgende loonkosten.

De sociale partners raakten het daarover eens in de Groep van Tien, hun belangrijkste overlegorgaan, bevestigen zowel de bonden als de werkgevers aan De Tijd. In ruil voor de hogere minimumlonen vragen de werkgevers compenserende maatregelen, zodat de loonkosten niet stijgen. De nieuwe federale regering zal het licht op groen moeten zetten.

Het plan is de minimumlonen in november met 1,1 procent te verhogen, in april met 2,4 procent. Het minimumloon voor wie ouder dan twintig jaar is bedraagt op dit moment 1.655 euro bruto per maand. Een loonsverhoging van 3,5 procent staat voor een opslag van 58 euro bruto. 136.000 mensen kunnen van de maatregel profiteren

In het loonakkoord dat de sociale partners begin dit jaar afsloten, was een verhoging van de minimumlonen met 1,1 procent boven op de index opgenomen. Daarmee zouden ze even snel stijgen als de andere lonen. Voor de socialistische vakbond ABVV was dat evenwel veel te weinig, waardoor van een hoger minimumloon voorlopig niets in huis kwam.

Voor de bonden zijn hogere minimumlonen een strijdpunt, voor de werkgevers liggen ze gevoelig. De Belgische minimumlonen behoren tot de hoogste van Europa. Een verdere stijging betekent hogere loonkosten. Volgens werkgevers dreigt personeel dan te duur te worden. De verhoging van 1,1 procent is verworven, met een verdere stijging van 2,4 procent willen ze alleen instemmen als ze worden gecompenseerd.

Compensaties

Over de mogelijke compensaties zijn de sociale partners het nog niet eens. Een mogelijkheid is een gerichte lastenverlaging voor lonen onder 1.900 euro. Zo’n verlaging van de sociale bijdragen zou de volgende federale regering moeten financieren. De vakbonden zijn bereid de vraag naar een lastenknip te onderschrijven als het om een tijdelijke maatregel gaat en er budget wordt gevonden.

Over de compensaties wordt volgende week aan de tafel van de Groep van Tien overlegd. Zodra het akkoord definitief is, is het de gewoonte dat de federale regering het uitvoert. Omdat de regering-Michel in lopende zaken is, belandt het dossier evenwel op de tafel van de volgende federale regering.

Miranda Ulens, de nummer twee van de socialistische vakbond ABVV, spreekt van een belangrijke doorbraak. ‘De verhoging met 1,1 procent was te weinig. Voor de laagste inkomens compenseerde ze de gestegen levensduurte onvoldoende. Een verdere stijging met 2,4 procent zou een mooie eerste stap zijn, al moeten we op termijn verder gaan.’