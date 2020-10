Vakbonden hebben 'grote verwachtingen' over regeerakkoord

De christelijke en de socialistische vakbond zijn positief gestemd over het Vivaldi-regeerakkoord. 'Er zit eten en drinken in dit akkoord', zegt ABVV-topvrouw Miranda Ulens.

'Opluchting en grote verwachtingen over het regeerakkoord', zegt David Vanbellinghen, de woordvoerder van het ACV. 'Een stijlbreuk. We komen van de regering-Michel waarover we - om het eufemistisch uit te drukken - niet tevreden waren.'

'Er zit eten en drinken in dit akkoord', zegt Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV. De groeinorm van 2,5 procent van het gezondheidsbudget is spek naar de bek van de bonden. Ook in de verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 euro en het optrekken van de laagste uitkeringen richting de armoedegrens zien ze brood.

De regering ziet de sociale partners bovendien als een belangrijke partner voor de uitvoering van haar akkoord. 'We worden opnieuw in onze rol erkend', zegt Vanbellinghen. Zo rekent de Vivaldi-regering op het sociaal overleg om de doelstelling van een tewerkstellingsgraad van 80 procent tegen 2030 te realiseren. Daar is volgens Vanbellinghen maar één weg naartoe. 'Maak werk werkbaar, te veel mensen zoals langdurige zieken haken nu af.'

Zware beroepen

'Het is alleen jammer dat geen rekening is gehouden met onze eis om de pensioenleeftijd van 67 jaar terug te draaien', zegt Ulens. Voor de vakbonden moet dan ook absoluut werk gemaakt worden van de lijst met zware beroepen, waarover het regeerakkoord met geen woord rept.

Een verhoging van de belastingen mag absoluut niet bij de werknemers terechtkomen. Miranda Ulens Algemeen secretaris ABVV

De discussie over de zware beroepen was al een zware dobber tijdens de vorige legislatuur. De regering-Michel rekende toen op de sociale partners om een lijst op te stellen. Mensen wier beroep in die lijst opgenomen werd, konden vroeger op pensioen gaan. Dat diende als compensatie voor de verhoging van de pensioenleeftijd. De sociale partners slaagden er evenwel niet in tot een vergelijk te komen. Ze willen de lijst nu opnieuw op de regeringsagenda plaatsen. 'Die realiteit gaan ze anders op hun bord krijgen, want de mensen houden het gewoonweg niet vol.'