Vakbonden hopen gaten te schieten in loonkostenwet

De vakbonden zetten het loonoverleg stop nog voor het is begonnen, omdat ze geen genoegen nemen met een maximale opslag van 0,4 procent. Achter het manoeuvre schuilt een aanval op de loonkostenwet die door de regering-Michel werd verstrengd.

'Binnen dit carcan is het onmogelijk te onderhandelen over goede lonen', meldden de drie vakbonden maandagmiddag. Opdat de lonen in de privésector niet sneller zouden stijgen dan die in de buurlanden, zoals de wet van 1996 bepaalt, kunnen de lonen in de privésector dit en volgend jaar met maximaal 0,4 procent stijgen boven op de verwachte indexatie van 2,8 procent, bleek vorige week uit het loonkostenrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

'Onaanvaardbaar', vinden het ACV, het ABVV en de ACLVB. Een geplande vergadering van de kopstukken van de vakbonden en de werkgeversorganisaties, de zogenaamde Groep van Tien, wordt woensdag door de bonden vervangen door een persmoment waarop ze hun bezwaren tegenover de wet van 1996 nog eens in de verf zetten. 'Dit is onbegrijpelijk en onverantwoord in de grootste economische crisis ooit', reageert Pieter Timmermans, de topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). 'Het is een slag in het gezicht van de ondernemers.'

Dit is onbegrijpelijk en onverantwoord in de grootste economische crisis ooit. Het is een slag in het gezicht van de ondernemers. Pieter Timmermans VBO-topman

Op verzoek van de werkgeversorganisaties heeft de regering-Michel de wet van 1996 verstrengd. De oude versie van de wet kon niet verhinderen dat ons land een loonkostenhandicap opbouwde tegenover de buurlanden, die enkel kon worden weggewerkt met een jarenlange politiek van loonmatiging. Zonder de veiligheidsmarge die in de strengere loonkostenwet is ingebouwd, zou er nu ruimte zijn voor een loonsverhoging van 0,8 procent.

Sjoemelsoftware

Nu er met de regering-De Croo een linksere regering aan de macht is, testen de vakbonden of ze de 'sjoemelsoftware' in de wet van 1996, zoals ACV-voorzitter Marc Leemans het steevast noemt, niet kunnen laten deprogrammeren. In die zin is het theatraal opblazen van de onderhandelen een evidente openingszet in het schaakspel dat de loononderhandelingen zijn.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) maakte afgelopen weekend in De Tijd duidelijk dat een hervorming van de wet van 1996 voor hem geen optie is. 'De wet van 1996 heeft ertoe geleid dat we onze loonhandicap konden verkleinen en onze competitiviteit op peil konden houden. Laten we dat zo houden.'