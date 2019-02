Vakbonden noemen staking succes, maar kloof met werkgevers blijft diep

Door de nationale stakingsdag blijven ook sommige supermarkten dicht. Bij Carrefour gaat het om 44 vestigingen, bij Delhaize om 68. Vooral in het zuiden van het land is er hinder. Het grootste deel van de supermarkten is wel open.

Bij Lidl zijn in Vlaanderen zo goed als alle winkels open. In Wallonië is één op twee winkels dicht, zegt de woordvoerster.

Bij Colruyt is er in Vlaanderen niet veel hinder met her en der een blokkade. In Wallonië en Brussel is er meer hinder, vooral bij de stedelijke centra, zegt de woordvoerster. Cijfers over gesloten winkels geeft Colruyt niet, omdat het snel evolueert en winkels 's ochtends dichtblijven maar later wel opengaan. Klanten van Collect & Go met een afhaalbestelling in de voormiddag worden gevraagd er later op de dag achter te gaan indien nodig.