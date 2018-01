Vakbonden starten acties in gevangenissen

De vakbonden roepen het personeel in eerste instantie op om maandag twee uur minder te werken . Afhankelijk van de regeling in de gevangenis, zal er ofwel twee uur later gestart ofwel twee uur vroeger gestopt worden. Dat systeem zal tot en met donderdag worden voortgezet.

Matrassen op de grond

De reden van de acties is het breed ongenoegen bij het gevangenispersoneel, als gevolg van 'het gebrekkig aanwervingsbeleid door minister van Justitie Koen Geens (CD&V), de chronische onderbezetting bij het personeel, de overbevolking in de gevangenissen en het mislopen van bevorderingen en mutaties', klinkt het bij de socialistische vakbond ACOD.

De bonden vinden dat minister Geens de beloftes niet nakomt die in mei 2016 werden gemaakt na de vorige grote stakingsactie in de gevangenissen. Toen werd beloofd om het personeelskader op te vullen tot 7.075 voltijds equivalenten (FTE's). Maar ACV en ACOD stellen dat die aanwervingen veel te traag verlopen , zeker wanneer er rekening wordt gehouden met de zowat 370 voltijdsen die jaarlijks uitstromen.

'Er zit wel beweging in het dossier, maar die 7.075 FTE's invullen blijkt moeilijk te zijn. Voor ons is dat een breekpunt', aldus Dudal. 'Ik denk dat ze de situatie onderschatten. We moeten oppassen dat we niet opnieuw in de situatie van 2016 komen, toen de toestand niet meer beheersbaar was.'