Vakbonden vragen wijziging loonkostenwet

De vakbonden vragen de regering in allerijl de loonkostenwet aan te passen, zodat de lonen met meer dan 0,8 procent kunnen stijgen.

Hoe sterk kunnen de lonen de volgende jaren stijgen boven op de inflatie? De federale regering in lopende zaken onderhandelt daarover dinsdag met de vakbonden en werkgevers, nadat eerder overleg tussen de twee is verzand. De bonden en de werkgevers zien de regering elk apart en zitten dus niet samen aan tafel.

De mate waarin lonen kunnen stijgen, is in België beperkt door de wet op de concurrentiekracht van 1996. Die bepaalt een manier om maximale loonstijgingen te berekenen, wat moet verhinderen dat Belgische bedrijven de concurrentie met Duitse, Nederlandse of Franse sectorgenoten verliezen, met jobverlies tot gevolg.

De voorbije jaren werd de verwachte loonstijging in de buurlanden vaak overschat, waardoor de Belgische loonkosten te snel groeiden. De meerderheidspartijen van de regering-Michel I hervormden daarom de wet. Door die verstrenging is er in 2019 en 2020 zicht op maximaal 0,8 procent opslag, in de plaats van 1,9 procent in de oude berekeningen.

'Onvoldoende'

Normaal gezien is het de bedoeling dat de vakbonden en werkgevers onderhandelen over de precieze marge van loonstijgingen, maar de vakbonden vallen de wet zelf aan. Vlak voor de start van het gesprek met premier Charles Michel, minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block maakten ze dat duidelijk.

'Een loonnorm van 0,8 procent is onvoldoende. De regering moet de wet aanpassen. Desnoods via het parlement. Dat is een gerechtvaardigde eis', zei Mario Coppens, de voorzitter van de liberale vakbond. Ook ACV-voorzitter Marc Leemans hoopt dat de regering de loonwet aanpast, omdat ze 'vrije onderhandelingen onmogelijk maakt'.

Kris Peeters zei dinsdag dat een aanpassing van de wet niet op tafel ligt.

Welvaartsenveloppe

Op Radio 1 zeiden Kamerleden Egbert Lachaert (Open VLD) en Stefaan Vercamer (CD&V) te hopen dat de bonden en werkgevers tot een akkoord komen. Beiden merkten op dat er meer op tafel ligt dan alleen maar opslag voor wie werkt, maar ook een 'welvaartsenveloppe' van 700 miljoen euro om de laagste pensioenen, ziekte-uitkeringen en werkloosheidsuitkeringen te verhogen.

Volgens Lachaert valt met 0,8 procent opslag ook een goed akkoord te maken op bedrijfsniveau, omdat het boven op indexeringen en de taxshift komt en kan worden aangevuld met winstpremies en bonussen.