Vakbondsacties tegen nieuwe regeling ziektedagen ambtenaren

'We kunnen nu al met zekerheid aankondigen dat er in september een actie komt van de federale ambtenaren', zegt nationaal secretaris Marc Saenen. 'Hoe die eruit zal zien, bekijken we nog. Maar het wordt een staking of een betoging.'

21 ziektedagen

Aan de basis van de onvrede ligt een begrotingsmaatregel die wat in de schaduw van de arbeidsdeal belandde: de hervorming van het ziekteverlof. Vandaag krijgen vastbenoemde ambtenaren jaarlijks 21 ziektedagen om op te nemen. Als ze heel het jaar gezond blijven, kunnen ze die ziektedagen opsparen en meenemen naar later .

ACOD en ACLVB

'Dit valt bijzonder slecht bij onze achterban', vertelt Tony Six van ACOD Openbare Diensten. 'De kans zit er dik in dat wij ons aansluiten bij de geplande actie.' ACLVB-voorzitter Mario Coppens laat weten dat de liberale vakbond zich eveneens beraadt over een mogelijke deelname. Want ook die is 'absoluut niet tevreden'.