Vaker mondmasker, registratieplicht in horeca

Onze sociale bubbel mag nog altijd uit 15 mensen bestaan, maar we zullen vaker een mondmasker moeten dragen. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist, vernam De Tijd.

De Nationale Veiligheidsraad, waarin de federale topministers en de minister-presidenten van de deelstaten zetelen, buigt zich donderdagochtend over de coronamaatregelen. Om half twee volgt er een persconferentie waarin premier Sophie Wilmès (MR) de belangrijkste beslissingen zal toelichten.

Aanvankelijk was het de bedoeling om nieuwe versoepelingen aan te kondigen, maar door de toename van het aantal besmettingen is daar geen sprake meer van. In de plaats worden de bestaande maatregelen verder aangescherpt, vernam De Tijd.

Een veralgemeende mondmaskerplicht komt er niet, maar lokale autoriteiten kunnen mondmaskers verplichten op plaatsen waar veel volk samenkomt. Verschillende steden, waaronder Antwerpen en Oostende, kondigden al aan dat ze dat zouden doen.

Striktere regels in horeca

In de horeca zullen klanten mondmaskers moeten dragen als ze zich in het café of restaurant verplaatsen, bijvoorbeeld om naar hun tafel of het toilet te gaan. Vooralsnog moest enkel het personeel een mondmasker dragen;

Tegelijk zullen cafés en restaurants klanten moeten vragen om een aantal gegevens in te vullen. Een persoon per tafel zal zich kenbaar moeten maken. Dat moet contactonderzoekers toelaten om na te gaan wie op hetzelfde moment in een café of restaurant aanwezig was als een persoon die achteraf met het coronavirus besmet blijkt te zijn.

Bubbel blijft op 15

Verschillende virologen, waaronder Marc Van Ranst, hadden er ook op aangedrongen om het aantal sociale contacten te beperken. Maar de Nationale Veiligheidsraad volgt niet. De regel blijft dat we met maximaal vijftien mensen per week nauw contact mogen hebben. Dat mogen elke week andere personen zijn.

Van eerder vooropgestelde versoepelingen is geen sprake meer. Het plan om op evenementen buiten tot 800 personen in plaats van 400 toe te laten gaat niet door. Voor evenementen binnen blijft de regel 200 personen. De verhoging tot 400 is geschrapt.

Stijgend aantal besmettingen

De druk op de overheid om extra maatregelen te nemen is de afgelopen dagen sterk gestegen. Tussen 13 en 19 juli groeide het aantal besmettingen tot 192 per dag. Dat is een stijging met 92 procent tegenover de zeven dagen ervoor.