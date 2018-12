Val van regering brengt kernuitstap in gevaar

‘De kernuitstap in 2025 wordt problematisch, als nu maanden verloren gaan.’ Daarvoor waarschuwt federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR).

‘We blijven voortwerken’, zei Marghem woensdag op een persconferentie. Ze kondigde aan dat het Overlegcomité, waarin de federale regering en de regio’s samenkomen, het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) heeft goedgekeurd.

Dat mechanisme biedt investeerders een gegarandeerd rendement als ze nieuwe gascentrales bouwen. Die zijn nodig om de geplande sluiting van de kerncentrales tegen uiterlijk 2025 op te kunnen vangen. Volgens de netbeheerder Elia is na de sluiting zo’n 3,6 gigawatt aan nieuwe capaciteit nodig om de bevoorradingszekerheid te garanderen.

Gascentrales

Marghem kreeg al veel kritiek, omdat ze de voorbereidingen voor de bouw van gascentrales te lang zou hebben laten aanslepen. Maar volgens haar lukte het tot nog toe niet het steunmechanisme goedgekeurd te krijgen, omdat de N-VA moeilijk deed. Nu de partij niet meer in de regering zit, hoopt de minister haar plannen er toch door te krijgen.

Ze hoopt dat de ministerraad het steunmechanisme vrijdag kan goedkeuren, voor de koning het ontslag van de regering aanvaardt en de regering in lopende zaken gaat. ‘We moeten niet treuzelen. Als enkele weken verloren gaan, is dat niet zo erg. Maar enkele maanden of meer zou problematisch zijn’, waarschuwde ze. Ze wil het mechanisme ook nog aan de Raad van State voorleggen, zodat het juridisch niet meer kan worden betwist. Eerder kreeg Marghem na enkele aanpassingen al groen licht van de Europese Commissie.

Marghem hoopt op steun van de oppositie in het dossier van de nucleaire spaarpot. Maar de groenen toonden zich al terughoudend.

Als de regering na de ministerraad in lopende zaken gaat, wil Marghem het regeringsvoorstel over het steunmechanisme omturnen tot een parlementair initiatief, en van haar wetsontwerp een wetsvoorstel maken. Ze hoopt op de steun van de oppositiepartijen, zoals Ecolo en de PS, om het voorstel in het parlement goedgekeurd te krijgen. Ze staat open voor amendementen van de oppositie, gaf ze mee.

Nucleaire spaarpot

Een ander belangrijk dossier dat Marghem op dezelfde manier alsnog goedgekeurd wil krijgen, is dat van de nucleaire provisies. Ze heeft een nieuw wettelijk initiatief klaar om ervoor te zorgen dat de Franse energiegroep en uitbater van de kerncentrales Engie zich borg zou stellen voor de ontmanteling van de centrales en de berging van het hoogradioactief afval. Het initiatief moet verzekeren dat voldoende middelen beschikbaar zijn om de kernuitstap te kunnen laten doorgaan.

Nu is er wel het nucleair spaarpotje Synatom, waarin ruim 10 miljard euro zit, maar dat wordt beheerd door Engie-dochter Electrabel. De vrees is dat Engie en Electrabel de kosten van de nucleaire ontmanteling willen doorschuiven naar de Belgische belastingbetaler.

Schermvullende weergave ©AFP

Of Marghem ook dat gevoelige dossier nog goedgekeurd krijgt in het parlement, is maar de vraag. Want de groenen lieten al verstaan dat ze er niet gerust op zijn, zelfs niet met een waarborg van Engie. Ze willen dat het nucleair spaarpotje in handen van de overheid komt. En dat lijkt moeilijk, want Marghem zou dan alle afspraken met Engie en Electrabel laten vallen.

Nucleaire waakhond

Nog een belangrijk dossier is dat van de onafhankelijke energiewaakhond CREG. Er moet een vervanger worden gezocht voor de nummer een, Marie-Pierre Fauconnier, die van de CREG naar de Brusselse netbeheerder voor elektriciteit Sibelga is overgestapt. Het selectiebureau van de overheid Selor heeft drie geschikte kandidaten gevonden. Anne Junion, de kabinetschef van Marghem, was ook kandidaat, maar is niet geschikt bevonden.