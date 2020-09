Valse noot Bouchez doet Vivaldi-overleg stokken

De gesprekken van de vier Vivaldi-partijen over een nieuwe regering zijn opgeschort. De Franstalige liberalen van MR komen naar verluidt terug op gemaakte afspraken.

Dit weekeinde stond nochtans aangestipt als 'make or break' voor de nieuwe regeringscoalitie van liberalen (Open VLD en MR), groenen (Ecolo en Groen), socialisten (PS en sp.a) en christendemocraten van CD&V. Maar de uitspraken op de website van Humo van de voorzitter van de Franstalige liberalen, Georges-Louis Bouchez, zorgen voor behoorlijk wat wrevel.

Volgens politieke bronnen is er geen sprake van het opbreken van de Vivaldi-gesprekken. We doen verder maar het interview van Humo wordt niet erg gesmaakt, klinkt het. De formateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) gaan na deze zoveelste valse noot opnieuw met de zeven partijen apart samenzitten. Pas na die bilaterale rondes schuiven de zeven partijen weer aan een gezamenlijke tafel, dat achterhaalde de politieke redactie van De Tijd.