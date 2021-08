Valse start voor pensioendebat

Om de oplopende vergrijzingsfactuur onder controle te brengen, is meer nodig dan striktere voorwaarden voor het minimumpensioen. Dat de PS een bescheiden ballonnetje van Open VLD direct een provocatie noemt, is een valse start voor het tweede Vivaldi-seizoen.

Afghanistan, corona en overstromingen beheersten de voorbije weken de agenda van de regering-De Croo, maar het mag duidelijk zijn dat de regeringspartijen zich opmaken voor de echte clash van het najaar. Tegen midden oktober moet duidelijk worden of en hoe de ontspoorde begroting weer in een veilige bedding wordt gebracht na anderhalf jaar economische noodsteun, en wat overblijft van de intentie om de werkzaamheidsgraad op te trekken naar 80 procent en de pensioenen te hervormen. In hoever links en rechts in staat zijn om daarover een productief compromis te bereiken zal bepalend zijn voor het slagen of breken van het Vivaldi-experiment.

De essentie Open VLD opent het debat over de pensioenhervorming met een pleidooi om het minimumpensioen alleen op te stellen voor wie 20 jaar effectief gewerkt heeft.

De PS van minister van Pensioenen Karine Lalieux, die klaar is om haar plan op de ministerraad voor te stellen, spreekt van een provocatie.

Het pensioendossier komt in september op tafel, samen met dat van de begroting en het arbeidsmarktbeleid.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) kreeg bij de vorming van de regering een klein jaar de tijd om een plan voor te bereiden en heeft haar huiswerk nu klaar. Behalve haar intentie om het aanvullend pensioen te democratiseren en het fiscale voordeel voor pensioensparen tegen het licht te houden is daar tot nu niets van uitgelekt.

De toestand is dan ook ernstig. Dat de federale regering inmiddels de verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro en de versterking van het zelfstandigenpensioen heeft afgeklopt, is een trofee waar alle regeringspartijen graag mee uitpakken, maar die heeft een forse prijs. De piek van de vergrijzing verschuift van 2040 naar 2050, maakte de Vergrijzingscommissie begin juli bekend in haar jaarlijkse rapport. Op dat moment zullen de sociale uitgaven 5,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) hoger liggen dan vandaag, tenzij er wordt bijgestuurd.

Door het minimumpensioen op te trekken tot 1.500 euro en het zelfstandigenpensioen te verbeteren zal de vergrijzing niet in 2040, maar in 2050 pieken.

Open VLD opent nu de debatten. In Het Laatste Nieuws legde voorzitter Egbert Lachaert dinsdag een voorstel op tafel dat hij al eerder in De Tijd had aangekondigd: hij wil het minimumpensioen voorbehouden voor wie minstens 20 jaar effectief gewerkt heeft. Nu is maar één voorwaarde aan het systeem verbonden: een loopbaanduur van minstens 30 jaar. Mensen met een loopbaan van pakweg 35 jaar krijgen dan 35/45ste van 1.500 euro, mensen met een carrière van 45 jaar het volledige bedrag.

Loopbaanduur zegt echter niets over de effectief gewerkte jaren. Periodes van werkloosheid, tijdskrediet of loopbaanonderbreking worden gelijkgesteld in de pensioenopbouw. Al werden onder de regering-Michel de bedragen wel aangepast. Langdurig werklozen vallen sindsdien terug op een minimumjaarrecht voor de berekening van hun pensioen. Maar wie amper gewerkt heeft, kan nog altijd aanspraak maken op een minimumpensioen. Dat wil Open VLD nu aanpassen.

‘Het versterken van de band tussen pensioen en gewerkte jaren is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid, maar ook belangrijk om de vergrijzingskosten onder controle te houden’, zegt Open VLD. Meer dan 30 procent van de pensioenopbouw van werknemers die onlangs met pensioen gingen, komt uit gelijkgestelde periodes, blijkt uit cijfers van het Planbureau. Bij zelfstandigen gaat het om 5 procent.

'Provocatie'

Het voorstel van Lachaert verrast geenszins. In het regeerakkoord staat letterlijk dat het minimumpensioen wordt gekoppeld aan ‘een voorwaarde van effectieve tewerkstelling van een nog te bepalen omvang of een equivalente maatregel’. Volgens Lachaert zaten de Vivaldi-partijen bij de formatiegesprekken al dicht bij een meer uitgewerkt akkoord daarover, maar ontbrak toen de tijd om de kwestie uit te discussiëren. De tweede coronagolf was namelijk in volle gang.

De drempel van 20 jaar lijkt ook niet onoverkomelijk. De econoom Stijn Baert (UGent) heeft het over een ‘minimum minimorum’. De oppositiepartij N-VA spreekt van een ‘kleine stap in de goede richting’, maar vreest dat die nooit zal standhouden in een regering met socialisten en groenen.

Feit is dat de PS dinsdag erg kregelig reageerde op het blauwe ballonnetje, dat duidelijk bijdraagt aan de intentie van Lachaert om zijn partij na de coronacrisis scherper te profileren op de sociaal-economische thema’s. ‘Het pensioendossier is een gevoelig onderwerp en vereist een sereen klimaat. Het voorstel van Lachaert draagt daar niet toe bij’, aldus de woordvoerder van Lalieux.

Op het partijhoofdkwartier van de PS werd het voorstel zelfs een provocatie genoemd, vooral vanwege de timing. De Franstalige socialisten vragen naar eigen zeggen al weken de pensioenhervorming van Lalieux op de agenda van de ministerraad te zetten, maar volgens hen geeft premier Alexander De Croo (Open VLD) maar geen inzage in zijn precieze najaarsagenda. Het noopte de premier dinsdag vanop een bedrijfsbezoek bij Recticel te sussen dat zijn partij geen wantrouwen koestert tegenover de plannen van Lalieux en dat de regering de komende weken zal bepalen hoeveel jaar iemand precies gewerkt moet hebben om een minimumpensioen te krijgen.

Meer dan 30 procent van de pensioenopbouw van werknemers die onlangs met pensioen gingen, komt voort uit gelijkgestelde periodes.

Dat de PS zo korzelig reageert, is een veeg teken voor de start van het tweede Vivaldi-pensioen. De grootste partij van de coalitie voelt zich niet helemaal gerespecteerd door de liberalen. Vooral de regeringscrisis over de hongerstakers, waarbij premier De Croo heel lang de kaart van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) trok, is nog niet verteerd aan de Keizerlaan.

Dat is een slechte startpositie voor sociaal-economische hervormingen, waarbij om de vergrijzingsfactuur onder controle te brengen veel gevoeliger ingrepen nodig zijn dan alleen striktere voorwaarden voor het minimumpensioen. Zo belooft het regeerakkoord ook meer convergentie tussen en in de bestaande stelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren), meer solidariteit tussen de lage en de hoge pensioenen en meer Belgen aan het werk, maar dat zijn erg vage intenties.