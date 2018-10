Van Overtveldt: 'België heeft géén Club Med-begroting'

België krijgt eerstdaags een berispende brief van de Europese Commissie over zijn begroting in de bus . Ook Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal krijgen die.

'Europa steekt landen die niet bij elkaar horen in één zak', fulmineerde Van Overtveldt in het Radio 1-programma 'De Ochtend'.

'De vergelijking met de Club Med-landen is van de pot gerukt. Onze begrotingstekort is veel kleiner dan 3 procent. En in die landen loopt de schuld op, bij ons is er een duidelijke dalende trend: van 108 procent schuld bij het begin van de legislatuur zakt die richting 100 procent.'