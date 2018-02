Van Overtveldt: 'Geen goed signaal van Nationale Bank'

Het kabinet-Van Overtveldt reageerde aan de VRT op het nieuws uit De Tijd dat bij de Nationale Bank minstens 85 werknemers vervroegd stoppen met werken, met behoud van minstens de helft van hun loon. 'Dat is geen goed signaal', zegt hij. 'We kunnen dat betreuren.'

Ook zijn partijgenoot Peter Dedecker is erg kritisch. 'Dit toont aan dat men de voorbije jaren weinig vooruitziend was om mensen tijdig richting een andere job of werkgever te heroriënteren', zegt hij op Twitter.

Frank Van Massenhove, de topman van de federale overheidsdienst Sociale Zaken, is verbaasd. 'Zo hard om te horen: mensen bij de Nationale Bank die betaald worden om niets te doen, terwijl wij een honderdtal mensen te weinig hebben in onze dienst gehandicapten.'

Het lijkt er evenwel niet op dat de regering zal ingrijpen omdat de Nationale Bank een autonome instelling is. Het is trouwens onmogelijk dat de politiek niet op de hoogte was van de plannen. Elke partij heeft haar mannetje in het directiecomité van de Nationale Bank.