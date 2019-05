Van Overtveldt (N-VA): ‘Europa zal Arco-regeling nooit goedkeuren'

Het heeft weinig zin om een regeling voor de Arco-spaarders in een nieuw regeerakkoord op te nemen omdat Europa toch niet akkoord zal gaan. Dat zeggen kopstukken Johan Van Overtveldt (N-VA) en Alexander De Croo (Open VLD).

Van Overtveldt, gewezen minister van Financiën en Europees N-VA-lijsttrekker, ging donderdagochtend op Radio 1 in debat met Hendrik Bogaert, de West-Vlaamse CD&V-lijsttrekker voor de Kamer.

Een regeling voor de gedupeerde coöperanten van Arco, die hun geld verloren in de nasleep van de bankencrisis, was door hun partijen beloofd in het regeerakkoord van Michel-I. Door verzet van de Europese Commissie en de koppeling met de beursgang van Belfius, die er niet kwam, raakte het dossier echter niet opgelost.

Arco, de financiële arm van het toenmalige ACW, (het huidige Beweging.net) was een belangrijke aandeelhouder van Dexia. De coöperanten hebben, zonder intresten, 1,5 miljard euro te goed.

Arrest

CD&V blijft erbij dat een vergoeding voor de Arco-coöperanten mogelijk moet zijn. ‘Belofte maakt schuld’, zei Bogaert meermaals. Hij stelt zijn hoop op een recent arrest van het Gerecht van de Europese Unie dat daarvoor volgens hem ‘het licht op groen’ zet.

Van Overtveldt is het daar niet mee eens. ‘Over dat Europees arrest bestaan veel misverstanden. Het arrest fluit de Europese Commissie maar op één punt terug: ze heeft haar bevoegdheid overtreden door te zeggen dat er geen regeling mocht gemaakt worden voor de Arco-coöperanten. Maar als er nu een nieuwe regeling komt, zal die nog altijd door Europa moeten getoetst worden aan de regels voor staatssteun en gelijkberechtiging.’

De Croo

Van Overtveldt verwacht dat elke regeling door Europa zal afgewezen worden omdat die anders de deur zou openzetten voor financiële claims van gedupeerde beleggers in tal van andere dossiers in heel Europa. ‘Men moet nu eens duidelijk zeggen dat het geld van (de christelijke arbeidersbeweging) Beweging.net zal moeten komen’, zegt hij. ‘Je mag in het regeerakkoord schrijven wat je wilt, maar een akkoord van Europa zal er niet komen.’

Liberaal kopstuk Alexander De Croo sloot zich even later bij dat standpunt aan. 'De bezwaren van het Grondwettelijk Hof over discriminatie van aandeelhouders gelden nog altijd', zegt hij. 'Zoals het nu ligt, zal het niet evident zijn om een oplossing voor dit dossier te vinden. Dat kan alleen als er een stevige tussenkomst is van Beweging.net'.