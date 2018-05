Van Overtveldt laat kostprijs migratie berekenen

Om het politieke debat over migratie te objectiveren, vraagt minister van Financiën Johan Van Overtveldt aan de Nationale Bank het economische effect van migratie te berekenen.

Migranten gaan de vergrijzing helpen betalen, zeggen sommigen. Ze zijn vooral een kostenpost, zeggen anderen. Volgens het Vlaams Belang kost migratie ons zelfs meer dan 7 miljard euro per jaar. De waarheid is dat niemand een goed zicht heeft op de impact ervan in ons land. Daar wil minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verandering in brengen. Hij heeft de Nationale Bank gevraagd om het economische effect van immigratie te berekenen.

‘Een allesomvattende en actuele studie ontbreekt vandaag’, schrijft Van Overtveldt in een brief aan de Nationale Bank die De Tijd kon inkijken. ‘Om het debat te objectiveren, is het opportuun de Nationale Bank van België een allesomvattende studie te laten maken naar de economische effecten van het Belgische migratiebeleid, in vergelijking met andere landen.’

Migratiekanalen

Voor Van Overtveldt moet de focus liggen op mensen van buiten de Europese Unie, en vooral op zij die de voorbije jaren naar ons land zijn gekomen. ‘Dit omdat het maatschappelijke debat in België vooral daarover gaat.’ De Bank moet een onderscheid maken tussen verschillende migratiekanalen zoals gezinshereniging, asiel, regularisatie en mensen die naar België komen om te studeren of te werken.

In een reactie verduidelijkt Van Overtveldt dat hij een ‘beleidstool’ wil ‘om ons migratiebeleid te evalueren. ‘Die tool moet de positieve en minder positieve kanten naar voren brengen, en dienen om het debat objectiever te kunnen voeren.'

'Waar doet België het slecht? Waarom? Wat kan beter? Op welke landen moeten we ons richten als voorbeeld? Zetten we genoeg in op actieve migratie?’

Arbeidsmarkt

In Nederland werden al gelijkaardige studies uitgevoerd. Daaruit bleek dat een migrant die op zijn 25ste aankomt, de staat 43.000 euro kost, terwijl een Nederlander 76.000 euro opbrengt. Een rapport van de Noorse overheid kwam onlangs tot een gelijkaardige conclusie.

Die cijfers zijn niet zomaar extrapoleerbaar naar België omdat de situatie per land sterk verschilt. Toch zijn er redenen om ons zorgen te maken. De hoge kosten voor migratie in Nederland en Noorwegen zijn vooral een gevolg van de slechte arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond.

In ons land is dat probleem nog groter. Minder dan de helft van de mensen die buiten de EU zijn geboren maar in ons land wonen, werkt.

Taboe

Tot voor kort was het berekenen van de economische impact van migratie taboe. Ook nu ligt dat gevoelig. Toen N-VA-voorzitter Bart De Wever begin dit jaar in een opiniestuk vragen stelde bij het effect van migratie op onze sociale zekerheid, oogstte hij veel kritiek.