Van Overtveldt vraagt BBI-onderzoek naar Panamaroute ING

De bank duikt op in nieuwe onthullingen uit de Panama Papers, die deze krant zaterdag bekendmaakte . Via haar filiaal in Genève zou ING België hebben meegewerkt aan offshoreconstructies van vermogende Russen.

De minister heeft ook de top van ING gevraagd toelichting te geven over de rol van de bank in de Panama Papers. In mei 2016 getuigde ING België voor de Panama Papers-commissie in de Kamer dat het een 'voorzichtig beleid' voert als het gaat over belastingparadijzen. 'We staan vandaag avers tegenover fiscale paradijzen en offshorestructuren,' luidde het toen.