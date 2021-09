Van Peteghem: 'Pensioenplan is met rode balpen geschreven'

'Dat klinkt allemaal zeer sympathiek, maar de vraag is of het ook betaalbaar is', zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) vrijdagmorgen op Radio 1. 'Het is duidelijk dat dit plan met een rode balpen is geschreven, maar we moeten vermijden dat de factuur ook rood wordt. Om het pensioensysteem betaalbaar en toekomstgericht te houden, zullen we meer moeten doen dan wat nu op tafel ligt.'