Van Peteghem: 'We mogen beleggen in dit land nooit ontmoedigen'

Minister Vincent Van Peteghem opende het VFB-congres in Antwerpen.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem spreekt zich op het VFB-congres in Antwerpen uit voor een fiscaliteit die beleggers niet benadeelt. Een nieuwe 'wet Cooreman - De Clercq' is niet aan de orde, wel een Transformatiefonds waar ook de kleine Belg welkom is.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem opende het beleggerscongres van de Vlaamse Federatie van Beleggers in Antwerpen. In zijn speech blikte de minister vooruit op de brede fiscale hervorming die hij voorbereidt. 'Daarbij zal en kan het nooit de bedoeling zijn om beleggen in dit land te ontmoedigen', zei Van Peteghem

Volgens Van Peteghem maakt de federale regering van duurzaam beleggen en investeren een belangrijke pijler in de transitie richting een duurzame en digitale economie. 'Dat doen we niet met recepten uit het verleden'.

Zo sloot Van Peteghem uit dat er een nieuwe wet Cooreman-De Clercq komt om aandelenbezit aan te moedigen. Dat wordt vanuit beleggerskringen vaak gesuggereerd als oplossing om slapende spaargelden naar de economie te doen vloeien.

Vandaag heeft elke bank een eigen beleggingsapp en geven Belgen recordbedragen uit aan beursgenoteerde aandelen Vincent Van Peteghem Minister van Financiën

'Ik krijg regelmatig die vraag', erkent de minister. 'Maar de situatie uit 1982 is niet te vergelijken met die vandaag. De economie verkeerde toen in een zware crisis. Ondernemingen konden moeilijk geld lenen en de intrestvoeten stonden torenhoog. Mijn ouders spreken nog van de 12, 13 procent rente die ze betaalden op hun lening'.

Transformatiefonds

'Beleggers vonden in 1982 ook nauwelijks de weg naar de beurs', vervolgt Van Peteghem. 'Vandaag heeft elke bank een eigen beleggingsapp en geven Belgen recordbedragen uit aan beursgenoteerde aandelen'.

Een plan dat wel op tafel ligt is het ook voor kleine beleggers mogelijk maken om te participeren in het federaal 'Transformatiefonds', dat wordt opgericht vanuit de schoot van de federale investeringsmaatschappij (FPIM).

Op termijn zal de kleine beleggers ook in het Transformatiefonds kunnen beleggen. Vincent Van Peteghem Minister van Financiën

'Wie in dit fonds investeert, zal rechtstreeks investeren in de duurzame en digitale toekomst van ons land', klonk het. De overheid pompt zelf 750 miljoen euro in het fonds om dixit Van Peteghem 'ambitieuze ondernemingen te versterken en verankeren', initieel aangevuld met fondsen van grote beleggers als pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

De minister kreeg door voorzitter Eric Bosman een jaarlidmaatschap van de VFB aangeboden. 'Bedankt, maar ik ben jammer genoeg geen echte belegger', antwoordde Van Peteghem. De minister vertelde hoe hij ten tijde van de financiële crisis zijn broek scheurde aan enkele bankaandelen. 'Dat heeft mijn beleggersenthousiasme wat bekoeld'.