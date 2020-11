Van Peteghem 'raakt niet' aan belasting op vastgoed in België

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zegt dat hij niet zal raken aan de belasting op huurvastgoed in België. Zijn administratie werkt aan een plan om vastgoed eerlijker te belasten.

Het Europees Hof van Justitie richtte vorige week nog eens de schijnwerpers op de kaduke manier waarop we in ons land huurinkomsten belasten die afkomstig zijn van appartementen en woningen. België is het enige land in de Europese Unie dat niet belast op reële huurinkomsten. Het Hof eist een boete van 2 miljoen euro en dwangsommen van 7.500 euro per dag zolang huurinkomsten van binnen- en buitenlandse woningen verschillend belast worden, omdat dat ingaat tegen het vrij verkeer van kapitaal.

Belgen die vastgoed verhuren in eigen land, worden belast op basis van het kadastraal inkomen, terwijl landgenoten die in het buitenland iets verhuren belast worden op de reële huurinkomsten. Die ongelijkheid moet worden rechtgetrokken, vindt het Europees Hof: het kadastraal inkomen ligt lager dan het reële inkomen, en dus wordt wie vastgoed in eigen land verhuurt bevoordeeld.

De voorbije weken werkte minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V)aan een oplossing. 'De administratie werkt aan een oplossing die komaf moet maken met de ongelijke belasting van huurinkomsten, maar die oplossing zal alleen betrekking hebben op onroerende goederen in het buitenland', zei hij woensdagmiddag in de Kamer. 'Aan de onroerende goederen in België wordt geraakt.'