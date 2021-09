Van Peteghem werkt aan wettelijk kader voor prijzengeld olympiërs

Dat Belgische atleten die prijzengeld wonnen op de Olympische Spelen daar mogelijk voor worden belast, stuit op kritiek. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem laat weten aan een 'duurzame oplossing' te werken.

In Le Soir raakte dinsdag bekend dat het prijzengeld van atleten die in Tokio een medaille of een top 8-plaats behaalden wellicht onder het Belgische belastingsysteem valt. 26 Belgische atleten eindigden in de top acht, van wie er zeven een medaille pakten.

Omdat Japan beslist heeft de 571.500 euro aan prijzengeld die daarvoor werd uitgekeerd niet te belasten, wordt het geld automatisch in België belast. Bij de twee vorige olympiades kwam België met de organiserende landen Brazilië en het Verenigd Koninkrijk een 'dubbele belastingheffing' overeen. Die kwam erop neer dat de gastlanden een brontaks van 0 procent hieven op het prijzengeld, waardoor de sporters niet meer in ons land belast werden. Dat er nu mogelijk wel een belastingheffing komt, stuit op kritiek.

Geleerden en kunstenaars

'Ik heb begrip voor het feit dat uitzonderlijke prestaties van landgenoten een belangrijk uithangbord zijn voor ons land', liet minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dinsdag weten. 'Maar over een belastingvrijstelling op premies of prijzengeld mag niet willekeurig beslist worden. Het zou ongepast zijn dat de minister van Financiën met een duim omhoog of omlaag zou beslissen welke prestaties van sporters, auteurs, filmmakers of wetenschappers uitzonderlijk genoeg zijn voor een vrijstelling.'

Nochtans bestaat een dergelijke vrijstelling al voor geleerden en kunstenaars, merkt fiscalist Michel Maus op. 'Het gaat om premies voor uitzonderlijke prestaties, zoals het winnen van een Nobelprijs of de Koningin Elisabethwedstrijd', zegt Maus. 'Die winstpremies zijn vrijgesteld van belastingen. De politiek zou kunnen beslissen olympische premies toe te voegen aan die uitzonderingsregeling.'

Van Peteghem laat nog niet in zijn kaarten kijken. Hij zegt te werken aan een 'wettelijk kader voor de belasting van prijzengeld dat landgenoten opstrijken door uitzonderlijke prestaties'. Dat moet duidelijkheid scheppen over welke premies al dan niet worden belast. 'De fiscus viseert de winstpremies van onze olympische atleten zeker en vast niet met een aparte belasting, maar streeft naar een duurzame oplossing en geen eenmalige fix', zegt Van Peteghem.

Progressief

Wie goud pakte op de Spelen ontving 50.000 euro. Voor zilver was dat 30.000 euro en voor brons 20.000. Ploegsporters ontvingen voor een gouden medaille elk 12.500 euro. Een plaats in de top acht kon tot 5.000 euro opleveren. Coaches ontvingen zowat 25 procent van de premie die hun atleet binnenhaalde. De fiscus zou de premies hoe dan ook belasten om geen precedent te scheppen.