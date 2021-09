Van Peteghem ziet ruimte voor 2,5 miljard federale besparingen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) pleit voor een federale besparingsinspanning van zowat 2,5 miljard euro of 0,5 procent van het bbp.

Binnen de Vivaldi-regering is afgesproken om in elk geval een vaste inspanning van 0,2 procent of een miljard per jaar te leveren om het begrotingstekort, na een duur coronajaar, weer binnen de perken te krijgen. Maar er is ook ruimte voor een ‘variabele inspanning’, in functie van het economisch herstel, waarover de coalitiepartners het eens moeten raken.

De federale minister van Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) had opgeroepen tot een begrotingsinspanning van 0,6 procent of 3 miljard euro. De liberalen vinden dat het herstel ruimte laat voor een maximale extra inspanning, maar de linkse partijen willen daar niet van horen. Zij vrezen dat het herstel zal gefnuikt worden door een te grote inspanning en willen het liever houden bij de vaste inspanning van 0,2 procent.

Van Peteghem liet dit weekend, in interviews met L’Echo en het VRT-programma ‘De Zevende Dag’, verstaan dat hij een extra sanering van 0,3 procent (1,5 miljard) gerechtvaardigd vindt, waarmee hij eerder aanleunt bij het liberale standpunt.

Van Peteghem hamert daarnaast op de nood aan ‘hervormingen op middellange termijn’. ‘Aan wie waarschuwt dat we de groei niet mogen fnuiken door extra besparingen – met name de PS – antwoord ik dat we die groei ook gaan fnuiken als we geen hervormingen doorvoeren van de arbeidsmarkt en de pensioenen’, aldus de minister.

Van Peteghem bereidt zelf enkele fiscale hervormingen voor, zoals het afschaffen van een fiscaal voordeel voor de tweede woonst en van de lagere RSZ-bijdragen voor topvoetballers. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ziet de inperking van het gunstregime voor het topvoetbal niet zitten omdat dat ‘het topvoetbal om zeep zal helpen’.

Van Peteghem diende Bouchez in ‘De Zevende Dag’ van antwoord. ‘Als mijnheer Bouchez aan zijn kuisvrouw wil uitleggen waarom ze meer RSZ-bijdragen betaalt dan voetballers die miljoenen verdienen, be my guest. Maar ik kan en wil dat niet uitleggen, ik wil daar iets aan doen. De excessen in ons belastingsysteem moeten er sowieso uit.’