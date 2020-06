Van Quickenborne: 'Uitspraken Rutten komen voort uit verzuurde relatie tussen twee mensen'

Vincent Van Quickenborne, fractievoorzitter in de Kamer voor Open VLD, heeft in 'De Zevende Dag' gereageerd op de uitspraken van Gwendolyn Rutten.

De ex-voorzitster had in 'De Afspraak op vrijdag' gezegd dat N-VA bij de Vlaamse regeringsvorming van een jaar geleden ernstig had geprobeerd om een regering te vormen met het Vlaams Belang. Open VLD zou rijkelijk beloond worden als ze mee zou stappen in dat verhaal.