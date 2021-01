Van Quickenborne wil haatspraak echt vervolgen

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil dat haatspraak echt wordt vervolgd en wil het daarom weghalen bij assisen. De N-VA-oppositie waarschuwt dat de vrije meningsuiting in het gedrang komt.

In een opiniebijdrage in De Morgen gaf Van Quickenborne (Open VLD) aan dat iets moet gebeuren om niet alleen aanzetten tot geweld, maar ook haatspraak daadwerkelijk te kunnen vervolgen. Nu gebeurt dat zelden of nooit, omdat in grondwetsartikel 150 voorzien is dat politieke en drukpersmisdrijven voor assisen moeten komen.

'Een omslachtige en dure procedure die de wet in de praktijk dode letter maakt', schrijft Van Quickenborne. 'Dat kunnen we niet aanvaarden. Als minister van Justitie wil ik straffeloosheid tegengaan. Voor alle misdrijven, dus ook als het gaat over aanzetten tot haat en geweld. Dit moet voor een correctionele rechtbank vervolgd kunnen worden'.

Daarop kwam meteen kritiek vanuit de hoek van de N-VA. Volgens N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover is het gevaar niet denkbeeldig dat een vervolging van haatpraat neerkomt op het beknotten van de vrije meningsuiting. 'Aanzetten tot 'geweld' is inderdaad een rode lijn', tweet De Roover. ''Haat' is echter een veel warriger concept. De lat verlagen voor de bestraffing daarvan als persmisdrijf kan de vrije meningsuiting bedreigen. Slecht idee dus. Nooit gedacht dat ik liberaler zou zijn dan Vincent Van Quickenborne', zegt De Roover

N-VA-kopstuk Theo Francken vraagt zich in een tweet af of 'betogen tegen islamisering een haatmisdrijf is? En betogen tegen massamigratie? Tegen België? Tegen de faciliteiten? Tegen deze EU? Tegen het huidige asielmodel? Tegen een open asielcentrum in uw gemeente/buurt?'