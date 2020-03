Van Ranst: 'Er is nog ruimte voor extra maatregelen'

Viroloog Marc Van Ranst vindt niet dat er politiek halfslachtig wordt gereageerd op de coronacrisis. 'Blijf uit elkaars buurt. Dat is de enige manier om dit te stoppen.'

De viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) staat voor alle duidelijkheid 100 procent achter de vraag van de regering om indoorevents met meer dan 1.000 mensen af te gelasten. Er is wat verwarring omdat de perceptie ontstond dat de regering het advies van zijn wetenschappelijk coronacomité, waarin Van Ranst zit, niet helemaal is gevolgd.

Wilde u verder gaan dan de regering besliste?

Marc Van Ranst: 'Ik zal het zo verwoorden: er wordt ingegrepen. We moeten nu kijken of de genomen maatregelen ook werken. Er is later nog altijd ruimte om bij escalatie bijkomend maatregelen te nemen. Alles kan altijd beter. Wij geven advies, de politiek beslist. Zo werkt het.'

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) hekelde het feit dat de richtlijnen niet duidelijker waren en beperkt bleven tot een advies.

Van Ranst: 'Dat is voor rekening van de burgemeester.'

Staat u achter wat de regering doet? Was uw advies niet om alle events te verbieden?

Van Ranst: 'Ja, ik sta 100 procent achter wat we nu doen en wat de regering voorstelt. Ik communiceer bijkomend omdat ik vaststel dat bepaalde organisatoren (de Vooruit in Gent, red.) events met meer dan 1.000 aanwezigen naar 999 aanwezigen herleiden. Ik heb het daar heel erg lastig mee. Het kan niet de bedoeling zijn dat 1.000 als een magisch cijfer wordt geïnterpreteerd. De boodschap is een andere: grote events, gewoon niet doen. Als dat initieel niet duidelijk was, zeg ik het nog eens helder: we willen niet alles op de schop en beginnen met bijeenkomsten van heel veel mensen.'

Leert de coronacrisis niet dat de verspreiding pas stopt bij draconisch ingrijpen?