Van der Straeten vraagt regering alle kerncentrales te sluiten

Een gemakkelijke piste is er niet meer om te maken dat het licht blijft branden. Zowel op tijd gascentrales gebouwd krijgen als het scenario waarin toch twee kerncentrales langer open mogen blijven, is niet evident. Dat is de conclusie van de begeleidende nota die minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) vrijdagnamiddag voorlegt aan de topministers van de regering .

Toch erkent Van der Straeten dat ook het doorzetten met het CRM-subsidiemechanisme om nieuwe vervangcapaciteit en gascentrales gebouwd te krijgen, geen walk in the park wordt. ‘Het CRM is en blijft een uitdagende piste maar het is beheersbaar’, zo schrijft ze. ‘Het CRM geeft voldoende zekerheid qua bevoorradingszekerheid, de prijs is bekend, het systeem heeft een geringe impact op de elektriciteitsprijzen en qua duurzaamheid schrijven de gascentrales zich in in een pad naar nuluitstoot.’