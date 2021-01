Van der Straeten wil meer controle op nucleaire instellingen

Minister van Energie Tinne Van der Straeten wil meer zicht krijgen op het gebruik van overheidsgeld door de nucleaire instellingen. Ze wil beheersovereenkomsten sluiten met het SCK, NIRAS en IRE.

Jaarlijks vloeit 113 miljoen euro belastinggeld naar het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol, het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) in Fleurus en naar NIRAS, de nationale instelling verantwoordelijk voor het beheer van radioactief afval. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) oordeelt dat er te weinig transparantie is over het gebruik van die middelen. Tijdens een hoorzitting in het parlement zei ze dinsdag dat ze beheersovereenkomsten wil sluiten met de drie nucleaire instellingen over het gebruik van overheidsgeld. ‘Een kwestie van goed bestuur’, zegt ze.

De aankondiging kwam er na een doorlichting door het Rekenhof dat toezicht houdt op de financiën van de overheidsinstellingen. Het Hof dringt al langer aan op meer transparantie en de opmaak van beheersovereenkomsten.

‘Een beheersovereenkomst is een kwestie van goed bestuur’, zei Van der Straeten. ‘Via beheersovereenkomsten wil ik meer garantie dat publieke middelen efficiënt worden ingezet. In deze budgettair moeilijke tijden moeten we elke euro twee keer omdraaien.’

Van der Straeten heeft al contact opgenomen met de drie instellingen met de vraag een beheerscontract af te sluiten. Ze benadrukte wel dat dat in overleg zal gebeuren. ‘Een beheersovereenkomst sluit je met twee. Het moet dus gaan om een dialoog, met als doel het beheer van de instellingen te verbeteren.’

Een beheersovereenkomst sluit je met twee. Het moet dus om een dialoog gaan. Tinne Van der Straeten Minister van Energie

'Black box'

Op het kabinet van Van der Straeten klinkt het dat de financiële rapportering van de nucleaire instellingen te veel een ‘black box’ is. Vooral de afsplitsing van de lucratieve delen in dochterbedrijven leidt ertoe dat de politiek weinig zicht heeft op de financiële stromen van de drie organisaties met samen ruim 1.300 medewerkers.

Van der Straeten benadrukte dat er meer transparantie en toezicht moet komen op de dochtervennootschappen. Het gaat om Belgoprocess, Euridice, Belgonucléaire, IRE ELit, IBA en Bel V. Dat kan door verplichtingen over rapportering en transparantie vast te leggen.