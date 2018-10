Vanackere komt terecht in mannenbastion met toplonen

Met Steven Vanackere (CD&V) krijgt de Nationale Bank opnieuw een mannelijke directeur met een politieke kleur. Is de Nationale Bank wel mee met de tijd?

De Nationale Bank is de centrale bank van België. Ze voert het monetair beleid van de Europese Centrale Bank uit en waakt over de gezondheid van banken en verzekeraars. De regering heeft de Nationale Bank nog veel andere taken toevertrouwd, zoals de opmaak van statistieken, het beheer van de balans- en kredietcentrales en het beheer van een register met alle bankrekeningen. De Nationale Bank heeft zowat 1.900 personeelsleden.

Maar ze is een atypische centrale bank, omdat ze ook een beursgenoteerde onderneming is. De staat bezit 50 procent van de aandelen. De rest is in handen van private aandeelhouders. Sommige private aandeelhouders klagen al jaren dat ze gediscrimineerd worden. Ze hebben verscheidene rechtszaken gelanceerd, maar hebben die allemaal verloren. Eén procedure moet wel nog worden behandeld door het hof van beroep. In de meeste landen bezit de staat 100 procent van de aandelen van de centrale bank.

De staat bezit 50 procent van de aandelen van de Nationale Bank.

Het directiecomité leidt de Nationale Bank. De gouverneur wordt benoemd door de federale regering. De andere zes leden van het directiecomité worden benoemd door de regering op voordracht van de regentenraad. Die raad is min of meer vergelijkbaar met een raad van bestuur. In de regentenraad zetelen de zeven leden van het directiecomité en tien regenten, van wie vijf worden voorgedragen door de sociale partners en vijf door de minister van Financiën.

Aantrekkelijke lonen

De directieleden hebben allemaal een politieke kleur. De huidige directieleden zijn gouverneur Jan Smets (CD&V), vicegouverneur Pierre Wunsch (MR), Tom Dechaene (N-VA), Tim Hermans (Open VLD), Jean Hilgers (cdH) en Vincent Magnée (PS). Marcia De Wachter (CD&V) gaat op 31 oktober met pensioen en wordt binnenkort opgevolgd door Steven Vanackere (CD&V). Ook in andere landen worden de directieleden van de centrale bank benoemd door de regering, maar daar hebben ze niet altijd allemaal een uitgesproken politieke kleur.

489.179 Lonen bij de NBB De gouverneur had in 2017 een brutojaarwedde van 489.179 euro. Geen enkele centraal bankier in de eurozone verdiende meer.

De loon- en arbeidsvoorwaarden van de directie en het personeel van de Nationale Bank zijn aantrekkelijk. De gouverneur had in 2017 een brutojaarwedde van 489.179 euro. De vicegouverneur verdiende 391.343 euro en de directeurs 337.364 euro. De Nationale Bank verlaagde in 2014 de wedde van de directieleden met 13 procent. Ze reageerde op een beslissing van de regering-Di Rupo om de lonen van de directie van de overheidsbedrijven te beperken.

Maar de wedde van de top blijft hoog. Gouverneur Jan Smets en de directieleden hebben een hogere wedde dan federaal premier Charles Michel. Smets is de best betaalde centraal bankier van de eurozone, bleek in 2016 uit een studie van het nieuwsagentschap Bloomberg. Het persbureau vergeleek de brutoweddes. In de meeste landen is de personenbelasting lager dan in België.

Vrouwen ondervertegenwoordigd

Het valt op dat er amper vrouwen zijn in de bestuursorganen van de Nationale Bank. Met De Wachter verdwijnt de laatste vrouw uit het directiecomité. In de regentenraad is slechts één van de 17 leden een vrouw. Artikel 518bis van het wetboek vennootschappen bepaalt dat bij beursgenoteerde bedrijven minstens een derde van de bestuurders een vrouw moet zijn.

Met Marcia De Wachter verdwijnt de laatste vrouw uit het directiecomité. In de regentenraad is slechts één van de 17 leden een vrouw.

De Nationale Bank merkt op dat ze andere bestuursorganen heeft dan gewone vennootschappen. Ze heeft geen raad van bestuur. Daarom zegt de Nationale Bank dat ze artikel 518bis over de minimale vrouwelijke vertegenwoordiging niet kan toepassen. Het klopt dat niet zij maar de regering, de sociale partners en de minister van Financiën de directieleden en de regenten benoemen.

Maar de Nationale Bank is wel verantwoordelijk voor haar eigen personeel en daar scoort ze niet goed. Bij de 26 onderdirecteurs, het hoogste niveau onder het directiecomité, zijn slechts twee vrouwen, zei Wunsch in mei op de algemene vergadering. Bij de 149 'senior medewerkers' zijn 21 procent vrouwen. 'Dat percentage is verdubbeld sinds 1999, maar de verbetering gaat te traag', erkende de vicegouverneur.