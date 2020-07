Vanaf 1 augustus quarantaineverplichting voor Belgen die naar Noorwegen reizen

De Noorse regering heeft donderdag aangekondigd dat ze de status van België verandert van groen naar rood. Dat betekent dat Belgen die naar het Scandinavische land reizen vanaf 1 augustus na hun aankomst tien dagen in quarantaine moeten.

De quarantaineverplichting gaat om middernacht in, in de nacht voor zaterdag 1 augustus. Omgekeerd worden ook niet-essentiële reizen vanuit Noorwegen naar België afgeraden. Wie dat toch doet, moet na zijn terugkeer ook tien dagen in quarantaine.

De beslissing werd genomen op basis van de beoordeling van de besmettingssituatie in ons land door het Noorse Rijksinstituut voor Volksgezondheid. Voor Noorwegen mag een land maximaal 20 nieuwe besmettingen hebben op 100.000 mensen in de 14 dagen voordien. Volgens het European Centre for Disease Control (ECDC) waren dat er in België in die periode 31,8 op 100.000 mensen, tegenover slechts 2,8 in Noorwegen.

1 augustus

Het reisadvies van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken wordt na de Noorse beslissing donderdag niet meteen aangepast, omdat de quarantainemaatregel pas vanaf 1 augustus ingaat, zegt een woordvoerder van de FOD. Vrijdagnamiddag wijzigt het advies wel: dan wordt Noorwegen een oranje reisbestemming voor vertrek.

Voor de terugkeer uit Noorwegen blijft code groen van kracht, tenzij de epidemiologische situatie daar snel wijzigt. Wie ons land weer binnenkomt, moet dus geen test laten afnemen en niet in quarantaine gaan.

