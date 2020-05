Vanaf 18 mei weer bezoek mogelijk in rusthuizen

Bejaarden in de woonzorgcentra mogen vanaf 18 mei één vaste bezoeker ontvangen, tenzij de woon-zorgcentra zelf anders beslissen.

Het bezoek wordt wel aan strenge voorwaarden onderworpen. Het laatste woord is aan de woonzorgcentra: zij alleen beslissen of ze bezoek veilig en verantwoord worden. Bovendien is de ene bezoeker, op afspraak overigens, liefst altijd dezelfde persoon en beperkt dat bezoek zich ook bij voorkeur tot een halfuurtje per week. Zowel de bejaarde als de bezoeker mogen in de 14 dagen voor het bezoek ook niet positief zijn getest op covid-19, de ziekte die het nieuwe coronavirus veroorzaakt, of symptomen hebben. Het rusthuis moet over genoeg personeel en beschermingsmateriaal beschikken, het bezoek vindt best in open lucht of een aparte visiteruimte plaats en personeel, bewoners en bezoekers dragen mondmaskers. De woonzorgcentra mogen ook altijd beslissen de bezoekmogelijkheid terug te draaien.

Protest

De bezoekregeling komt er in uitgesteld relais, nadat vanuit de sector groot protest was ontstaan tegen een politieke beslissing midden april om bezoek in de rusthuizen weer toe te staan. Onder meer Margot Cloet, grote baas van de grootste Vlaamse zorginstelling Zorgnet Icuro, reageerde woest omdat de beslissing van de nationale veiligheidsraad - de federale topministers en regionale ministers-presidenten - niet met de sector was doorgesproken.

De woonzorgcentra noemden het onverantwoord omdat zij op dat momten volop strijd leverden om het virus buiten hun deuren te houden. Uitbraken in heel wat rusthuizen zorgden voor veel besmettingen en doden in de woonzorgcentra. Topambtenaar Karine Moykens werd begin april zelfs aangesteld als crisismanager voor de rusthuizen.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) schrok zo van de hevige reactie uit de sector dat hij de beslissing die mee was goedgekeurd door zijn minister-president Jan Jambon (N-VA) prompt zelf kelderde.

200.000 tests

De situatie ziet er vandaag heel wat beter uit. Er zijn de afgelopen tijd ruim 200.000 tests afgenomen van personeel en bewoners in de rusthuizen. 'Van de personeelsleden is nog 2 procent positief, bij de bewoners is dat 5 procent', aldus Beke. Werden op 12 april nog 200 doden gerapporteerd in de rusthuizen, dan is dat nu teruggevallen tot 50. En meer dan de helft van de rusthuizen is coronavrij.