Vanaf vandaag werken we voor onszelf

Tax Freedom Day valt op 16 juli dit jaar. Dat is een dag later dan vorig jaar, maar goed drie weken vroeger dan op de piek in 2013.

De symbolische dag waarop de werkende Belg alle fiscale lasten heeft afgelost en voor zichzelf begint te werken is de op twee na laatste in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Enkel Oostenrijk en Frankrijk vallen later in het jaar. Zij het nauwelijks, want ook de hekkensluiters zijn deze week fiscaal vrij, respectievelijk op zaterdag en op zondag.

De werkende Belg is duur voor een werkgever in vergelijking met nabije buren - behalve Frankrijk dus. Per euro die netto op de rekening van een werknemer belandt, betaalt de werkgever dit jaar 2,01 euro, berekenden het Institut économique Molinari (IEM) en het auditbureau EY.

In Duitsland kost een werknemer per euro netto 1,97 euro, in Nederland 1,82 euro, in Luxemburg 1,67 euro. Het minst kost iemand aan een bedrijf in het VK (1,46 euro), Malta (1,36 euro) en Cyprus (1,33 euro).