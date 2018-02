Vandaag en morgen mag de haard niet branden

De Vlaamse Milieumaatschappij roept de bevolking op om woensdag en donderdag geen hout te stoken in kachels en haarden wegens de slechte luchtkwaliteit.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) trekt aan de alarmbel. Er is veel fijnstof in de lucht. En daardoor adviseert ze de bevolking om geen hout te stoken als bijverwarming of 'om sfeer te creëren'.