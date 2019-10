Vande Lanotte aan de slag bij advocatenkantoor Walter Van Steenbrugge

Sp.a-politicus en ex-informateur Johan Vande Lanotte (64) gaat aan de slag als senior legal counsel bij het kantoor Van Steenbrugge Advocaten. Hij zal er werken in de domeinen mensenrechten en grondwettelijk recht.

De sp.a'er gaat ook zijn ervaring als onderhandelaar gebruiken in het sport- en ondernemingsrecht.

Dat heeft strafpleiter Walter Van Steenbrugge, de oprichter van het advocatenkantoor, maandag bekendgemaakt op een persconferentie in Gent. 'De eerste ontmoeting met het kantoor was gepland op de dag dat ik aan de koning toezegde om informateur te zijn. Door de traagheid van de formatie hebben we mijn start een beetje moeten uitstellen', zegt Vande Lanotte.