Vande Lanotte en Reynders zetten N-VA en PS op weg naar paars-gele coalitie

Na een informatieronde van 131 dagen zit het erop voor Johan Vande Lanotte en Didier Reynders. Ze hebben het wantrouwen tussen de N-VA en de PS proberen weg te masseren, zodat de onderhandelingen over een paars-gele regering kunnen beginnen. ‘De aangewezen piste’, aldus Vande Lanotte.

‘Er is genoeg water om iemand te laten drinken, maar het paard mag niet denken dat er krokodillen in het water zit. Er moet vertrouwen zijn.’ Met die beeldspraak besloot informateur Johan Vande Lanotte (sp.a) de persconferentie, waarop de informateurs toelichtten waar de federale formatie ruim vier maanden na de verkiezingen van 26 mei staat.

‘You can lead a horse to water, but you can’t make it drink’, was de beeldspraak die de Vlaamse socialist bij een vorige formatieronde al eens gebruikt had. Volgens hem zit er nu genoeg drinken in de informateursnota, zodat de twee grootste partijen van het land, de N-VA en de PS, samen aan een preformatieronde kunnen beginnen.

Aangewezen piste

Werk maken van paars-gele onderhandelingen is en blijft ‘de meest aangewezen piste’, klonk het. ‘Als we dachten dat die piste geen kans maakte, waren we er niet aan begonnen’, voegde Vande Lanotte eraan toe. Al is er geen garantie dat het zal lukken tussen de N-VA en de PS.

Dat het zo lang heeft geduurd, is volgens Vande Lanotte te betreuren, maar het vertrouwen tussen de PS en de N-VA was helemaal weg. ‘De voorbije vijf jaar is er een diabolisering geweest van de politieke tegenstanders’, merkte ook Reynders op. Na enkele discrete ontmoetingen tussen de top van de N-VA en de PS is er volgens de informateurs weer wat vertrouwen. ‘Na meer dan 130 dagen zijn de N-VA en de PS bereid met elkaar te praten, is ons aanvoelen’, zei Vande Lanotte.

De informateurs presenteerden hun eindverslag aan de koning, waarna hun job erop zit. Vijf keer verlengde de koning hun opdracht, maar nu is het gedaan. ‘De koning heeft een einde gesteld aan hun opdracht en zijn waardering uitgedrukt voor hun inzet en het geleverde werk tijdens de afgelopen maanden’, liet het Paleis weten in een persmededeling. Vande Lanotte wordt mensenrechtenadvocaat, Reynders wordt commissaris voor Justitie in de Europese Commissie.

Hun eindverslag bestaat uit drie luiken: een verkennende nota met het oog op het vormen van een federale regering, een budgettair luik en een deel met concrete voorstellen rond enkele belangrijke thema’s, zoals het klimaat, migratie, werk en de pensioenen. Volgens de informateurs kan de nota de basis zijn, waarop verder wordt gewerkt. ‘Ik kan niet zeggen dat daarover een akkoord bestaat, maar er is met interesse naar gekeken. Er wordt niet vanaf een wit blad vertrokken’, verduidelijkte Vande Lanotte.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten gaf dat in een weekendinterview met De Tijd al mee. ‘We staan federaal al verder dan iedereen denkt’, zei ze. ‘De uitdagingen zijn duidelijk. Zo moeten we de werkzaamheidsgraad optrekken en onze klimaatdoelen halen’, aldus Rutten.

Ontmijnen

Dinsdag worden de opvolgers van Vande Lanotte en Reynders op audiëntie verwacht op het Paleis. In de Wetstraat wordt gefluisterd dat de kans groot is dat de gewezen minister-presidenten van Vlaanderen en Wallonië Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) het veld worden ingestuurd om het terrein verder te effenen voor de formatieoefening tussen de N-VA en de PS.

Daarbij moeten de twee formaties beslissen met welke andere partijen ze verder willen gaan. Op dit moment komen volgens de informateurs nog zes partijen in aanmerking: de N-VA en de PS, en dan nog de MR, CD&V, Open VLD en de sp.a. Zowel de drie Zweedse coalitiepartners als de sp.a doen dus nog mee, al was er sprake van dat er nog één Vlaamse partij zou moeten afvallen.

Voor de echte kanonnen van de N-VA en de PS is het blijkbaar nog te vroeg om paars-gele onderhandelingen op te starten. Voor Paul Magnette is het niet evident, want dat dreigt zijn verkiezing als PS-voorzitter te bemoeilijken. In het officiële discours van Magnette klink het nog altijd dat er geen raakvlakken zijn met de N-VA. Pas als Magnette eind oktober op de troon zit aan de Keizerslaan, waar het PS-hoofdkwartier ligt, lijkt de tijd rijp om aan het echte formatiewerk te beginnen.